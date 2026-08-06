Поставки турецкой ежевики в Россию достигли рекорда с 2013 года

В июне российские компании ввезли из Турции ежевику на $138,6 тыс., пишет «РИА Новости» на основе данных турецкой статслужбы. Эта сумма стала максимальной с 2013 года.

Экспорт ежевики из Турции нестабилен: в последний раз ведомство приводило статистику за июнь 2024 года. Тогда объем закупок составил $42. Кроме того, российские поставщики закупают турецкие персики и нектарины, ввоз которых вырос в июне вдвое и составил $68,2 млн., а также сливы — общей стоимостью $2,5 млн.

В июле Роспотребнадзор запретил пяти турецким компаниям ввозить черешню, вишню, абрикосы, персики и нектарины. На них приходилось 12% от совокупного объема поставок. Решение было принято из-за системных выявлений в этой продукции карантинных объектов.

Подробности — в материале «Ъ» «Турции пересчитали косточковые».