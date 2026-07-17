Турции пересчитали косточковые

Российские власти ввели для пяти турецких компаний запрет на поставку в Россию черешни, вишни, абрикосов, персиков и нектаринов из-за выявленных нарушений. Пока их объем поставок будет перераспределен между другими поставщиками. Но если запрет распространится на большее количество компаний, возникнут риски роста цен на популярные виды фруктов и ягод. Турция поставляет в Россию 30–60% всего ассортимента косточковых, заместить его может быть непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Россельхознадзор с 18 июля ввел ограничения на поставку в Россию косточковых от пяти турецких экспортеров, следует из текста решения, опубликованного 17 июля на сайте ведомства. Под ограничения попали FBA Plastik Otomotiv Gida ve Petrol Urunleri, Akas Tarim Urunleri, Situr Sitare Turizm Ticaret, Troy Meyve Sebze Ticareti ve Pazarlama и Faruk Sat-Alfasat Tarim Urunleri. Представители последних четырех компаний и Россельхознадзора “Ъ” оперативно не ответили. Связаться с FBA Plastik Otomotiv Gida ve Petrol Urunleri не удалось.

Решение Россельхознадзора связано с систематическим выявлением в турецкой продукции карантинных объектов, следует из текста. Это бурая монилиозная гниль, средиземноморская плодовая муха, западный цветочный трипс, восточная и вишневая плодожорки. Заболевания и вредители не представляют прямой угрозы для человека, но опасны для урожая и деревьев.

Ограничения Россельхознадзора для турецких поставщиков введены на неопределенный срок, пока ведомство снова не признает соответствие продукции требованиям. Руководитель «Ягодной академии» Ирина Козий отмечает, что всего поставки в Россию фруктов и ягод ведут несколько десятков турецких экспортеров. Ограничения для пяти игроков, по ее мнению, приведут к перераспределению поставок. Но если запрет получит распространение, последствия для российского рынка могут быть существенными, считает эксперт.

Решение Россельхознадзора об ограничении поставок из Турции совпало с визитом министра иностранных дел Хакана Фидана на Украину. На пресс-конференции в Киеве 16 июля он заявил, что Турция готова взять на себя военно-морскую составляющую гарантий безопасности для Украины. Господин Фидан также указал на то, что Анкара хочет избежать распространения военного конфликта на Черноморский регион. Несколько дней назад Украина и Турция также ратифицировали соглашение о свободной торговле: оно предполагает отмену пошлин на поставляемые в страну украинские товары.

К косточковым культурам в контексте массового потребления относятся вишня, черешня, абрикосы и персики. Ирина Козий называет Турцию ключевым поставщиком в Россию этих фруктов и ягод: доля страны достигает 30–60%.

Остальное завозится преимущественно из постсоветских стран — Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Молдавии, а также Сербии. В последние годы, по словам госпожи Козий, на российском рынке начала появляться китайская черешня.

Ирина Козий напоминает, что большинство косточковых практически не выращиваются в России, доля локальной продукции в категории составляет менее 10%. Полный уход с рынка крупной страны-поставщика может оказать давление на цены, считает эксперт.

Хотя председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов убежден, что диверсифицированная система поставок крупных сетей позволяет перераспределять объемы поставок. Помимо Турции и постсоветских стран ритейлеры, по его словам, завозят косточковые из ЮАР и Чили. В некоторые летние месяцы на полке удается поддерживать относительно высокую долю российской продукции.

Сейчас стоимость части популярных косточковых в России снижается как раз из-за хорошего урожая в Турции. Согласно NTech, средняя стоимость черешни в рознице на неделе 6–12 июля снизилась на 27% год к году, до 430,4 руб. за 1 кг. Нектарины подешевели на 9%, до 161,5 руб. за 1 кг, персики — на 4%, до 217,8 руб. за 1 кг. Абрикосы, впрочем, подорожали на 12%, до 221 руб. за 1 кг. В АКОРТ добавляют, что в моменте на стоимости фруктов и ягод также сказывается сезонный фактор, связанный с ростом предложения. Например, черешня и абрикосы за месяц подешевели на 40%, а нектарины — на 30%.

Александра Мерцалова