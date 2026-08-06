Росавиация назвала аварией ЧП с самолетом Cessna 182 в Иркутской области

Росавиация классифицировала как аварию происшествие с участием самолета Cessna 182 в Иркутской области. Расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет, сообщает Росавиация в мессенджере «Макс».

Расследование проведут в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в России, указано в заявлении агентства. Эксперты установят причины аварии и примут меры по их предотвращению в будущем.

Следственно-оперативную группу направили к месту ЧП. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, сейчас рассматриваются три версии аварии: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка самолета после отклонения от маршрута следования.

Связь с самолетом Cessna 182, выполнявшим патрулирование лесов, пропала 3 августа. По факту ЧП возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Экипаж самолета эвакуировали после нескольких дней поисков в Иркутской области.