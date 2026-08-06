Росавиация назвала аварией ЧП с самолетом Cessna 182 в Иркутской области
Росавиация классифицировала как аварию происшествие с участием самолета Cessna 182 в Иркутской области. Расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет, сообщает Росавиация в мессенджере «Макс».
Расследование проведут в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в России, указано в заявлении агентства. Эксперты установят причины аварии и примут меры по их предотвращению в будущем.
Следственно-оперативную группу направили к месту ЧП. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, сейчас рассматриваются три версии аварии: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка самолета после отклонения от маршрута следования.
Связь с самолетом Cessna 182, выполнявшим патрулирование лесов, пропала 3 августа. По факту ЧП возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Экипаж самолета эвакуировали после нескольких дней поисков в Иркутской области.
Уголовное дело по факту исчезновения легкомоторного самолета Cessna 182 в Иркутской области, который занимался патрулированием лесов, возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Поиски экипажа, состоящего из пилота и летчика-наблюдателя, начались 3 августа 2026 года после того, как самолет не вернулся в аэропорт вылета из поселка Мама и не вышел на связь.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР рассматривает три основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна, нарушение правил пилотирования или аварийная посадка после отклонения от маршрута. В ходе расследования следователи изучают техническую документацию, а также берут образцы авиационного топлива на экспертизу. Поиски экипажа осложнял туман, но 5 августа 2026 года пилот и летчик-наблюдатель вышли на связь, передав свои координаты спасателям.
Похожие авиаинциденты с легкомоторными самолетами Cessna происходили и ранее. Например, 13 декабря 2025 года в Серпуховском районе Подмосковья упал легкомоторный самолет Cessna 172, его падение Росавиация также классифицировала как аварию. В июле 2024 года причиной крушения самолета Cessna-172 в Камском Устье, повлекшего гибель трех человек, стала ошибка пилота.