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В аэропорту Самары эвакуировали пассажиров из-за ракетной опасности

В самарском аэропорту Курумоч провели эвакуацию пассажиров и персонала. Мера была принята для обеспечения безопасности после объявления ракетной опасности, сообщила пресс-служба аэропорта.

В Курумоче временно ограничены прием и выпуск самолетов. В пресс-службе заверили, что сотрудники аэропорта находятся рядом с пассажирами и готовы оказать им помощь.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в 9:06 мск сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность. В предыдущий раз область подвергалась атаке 2 августа: тогда БПЛА ударили по складу Wildberries, никто не пострадал. Склад полностью сгорел.

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