Два человека пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

При налете беспилотников в Шебекинском округе Белгородской области пострадали два человека, сообщил оперативный штаб региона.

В городе Шебекино ранен боец добровольческого подразделения «Орлан». «Пострадавшего с множественными осколочными ранениями бедер и коленного сустава бойцы теробороны доставили в Шебекинскую ЦРБ»,— указано в сообщении оперштаба. Позднее мужчину переведут в городскую больницу Белгорода.

В поселке Маслова Пристань беспилотник ударил по автомобилю. Ранен мужчина. Он самостоятельно обратился в больницу с минно-взрывной травмой. Лечение он будет проходить амбулаторно.

Всего с начала суток оперштаб сообщал о 18 пострадавших жителях Белгородской области.