В Энгельсе подросток получил черепно-мозговую травму при атаке БПЛА
Подросток получил черепно-мозговую травму в результате атаки беспилотников в Энгельсе. Об этом сообщила Саратовская областная детская клиническая больница в мессенджере «Макс».
«Несколько дней назад в наш стационар поступил 16-летний подросток. Во время атаки БПЛА и дронов в Энгельсе мальчик получил черепно-мозговую травму — сотрясение головного мозга», — указано в заявлении.
Врачи нейрохирургического отделения делают все, чтобы подросток как можно быстрее оправился после физической и психологической травмы, отметили в больнице. Пациента навестила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Юлия Васильева и расспросила его о самочувствии, а также дальнейших жизненных планах.
Два человека погибли при попадании беспилотника в многоквартирный дом в Энгельсе в ночь с 1 на 2 августа, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 2 августа 2026 года сообщал о гибели двух человек в Энгельсе при попадании беспилотника в многоквартирный дом. Тогда силы ПВО сбили 635 БПЛА над 16 регионами, включая Саратовскую область. За несколько часов до этого, 2 августа 2026 года, Бусаргин информировал о повреждениях гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе в результате налета беспилотников и о возможных пострадавших.
Ранее, 16 июля 2026 года, Бусаргин также сообщал о повреждении гражданской инфраструктуры в Энгельсе из-за атаки беспилотников, но предварительно информации о пострадавших не было. В марте 2026 года, после ночной атаки беспилотников, Бусаргин заявлял о повреждениях жилых домов в Энгельсе и Саратове, а также о двух пострадавших в Саратове.