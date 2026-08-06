В Энгельсе подросток получил черепно-мозговую травму при атаке БПЛА

Подросток получил черепно-мозговую травму в результате атаки беспилотников в Энгельсе. Об этом сообщила Саратовская областная детская клиническая больница в мессенджере «Макс».

«Несколько дней назад в наш стационар поступил 16-летний подросток. Во время атаки БПЛА и дронов в Энгельсе мальчик получил черепно-мозговую травму — сотрясение головного мозга», — указано в заявлении.

Врачи нейрохирургического отделения делают все, чтобы подросток как можно быстрее оправился после физической и психологической травмы, отметили в больнице. Пациента навестила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Юлия Васильева и расспросила его о самочувствии, а также дальнейших жизненных планах.

Два человека погибли при попадании беспилотника в многоквартирный дом в Энгельсе в ночь с 1 на 2 августа, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.