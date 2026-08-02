Два человека погибли при атаке БПЛА по жилому дому в Саратовской области

Два человека погибли при попадании беспилотника в многоквартирный дом в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram.

Для жителей поврежденного дома организовали места временного размещения, сообщил глава региона. Специалисты обследуют конструкцию здания. Кроме того, губернатор распорядился начать работу комиссии по оценке ущерба. Для обращения жителей откроют горячую линию.

Ранее губернатор писал, что из-за налета беспилотников в Саратове и Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура и погибли два человека. Других деталей власти региона не сообщали. Всего за ночь силы ПВО России сбили 635 БПЛА над 16 регионами, включая Саратовскую область.