СКР: 640 мирных жителей погибли при вторжении ВСУ в Курскую область
После вторжения ВСУ в Курскую область признаны потерпевшими и опрошены 87 389 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. По оценке ведомства, погибшими числятся 640 местных жителей.
Госпожа Петренко уточнила, что в числе погибших — один несовершеннолетний. По данным СКР, ранения получил 561 человек, в том числе 25 детей. По факту вторжения возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 — о террористических атаках.
К настоящему времени СКР закончил расследование более 300 уголовных дел в отношении 443 украинских военнослужащих. Вынесены обвинительные приговоры в отношении 280 военных ВСУ.
Кроме того, предъявлено обвинение 35 иностранным наемникам, участвовавшим во вторжении в Курскую область. Среди них — граждане Грузии, США, Новой Зеландии, Литвы, Великобритании и Северной Ирландии. В отношении 28 человек расследование завершено, семь дел находятся в производстве, уточнили в СКР.
6 августа 2024 года Вооруженные силы Украины начали вторжение в Курскую область. 6 апреля 2025-го начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении региона. СКР оценил ущерб от действий ВСУ в 505 млрд руб.
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В дополнение к заявлению Светланы Петренко, официального представителя Следственного комитета России, 3 августа 2026 года СКР возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины на склад Wildberries во Владимирской области, при которой пострадали три человека. В мае 2025 года президент Владимир Путин поручил разработать программу комплексного восстановления территорий Курской, Белгородской и Брянской областей, пострадавших от атак ВСУ, а Минэкономики совместно с администрацией президента занимается её исполнением. Так, например, белгородские власти оценивали стоимость восстановления региона в 157 млрд руб., а брянские — в 40 млрд руб.
Согласно данным Следственного комитета России, по состоянию на 14 января 2026 года, за время присутствия подразделений ВСУ в Курской области погибли 445 местных жителей, а 553 получили ранения. В марте 2026 года СКР оценивал общее число жертв среди мирного населения Курской области в 167 человек и около 500 раненых, при этом потерпевшими от действий ВСУ на тот момент были признаны 43 тысячи жителей региона. Руководитель Главного военного следственного управления СКР Константин Корпусов 15 мая 2026 года сообщил, что с начала специальной военной операции в России более 700 украинских военнослужащих приговорены к срокам от 16 до 25 лет, а 24 из них получили пожизненное наказание.