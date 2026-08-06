СКР: 640 мирных жителей погибли при вторжении ВСУ в Курскую область

После вторжения ВСУ в Курскую область признаны потерпевшими и опрошены 87 389 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. По оценке ведомства, погибшими числятся 640 местных жителей.

Госпожа Петренко уточнила, что в числе погибших — один несовершеннолетний. По данным СКР, ранения получил 561 человек, в том числе 25 детей. По факту вторжения возбуждено 711 уголовных дел, из них 706 — о террористических атаках.

К настоящему времени СКР закончил расследование более 300 уголовных дел в отношении 443 украинских военнослужащих. Вынесены обвинительные приговоры в отношении 280 военных ВСУ.

Кроме того, предъявлено обвинение 35 иностранным наемникам, участвовавшим во вторжении в Курскую область. Среди них — граждане Грузии, США, Новой Зеландии, Литвы, Великобритании и Северной Ирландии. В отношении 28 человек расследование завершено, семь дел находятся в производстве, уточнили в СКР.

6 августа 2024 года Вооруженные силы Украины начали вторжение в Курскую область. 6 апреля 2025-го начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении региона. СКР оценил ущерб от действий ВСУ в 505 млрд руб.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте “Ъ” «Возвращенные».