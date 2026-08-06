В России с осени стандартизируют билеты на общественный транспорт

С 1 сентября билеты на проезд в общественном транспорте получат стандартизированное оформление. Они должны будут содержать определенный перечень информации, сообщила член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.

Во всех билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт нужно привести реквизиты билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказа-наряда для перевозок по заказу. Как уточнила госпожа Доросева, стандартизация оформления поможет сократить число «серых» билетов, а пассажирам будет проще доказать факт покупки.

«Документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки: кто, куда и на каких условиях едет, что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади»,— пояснила «РИА Новости» эксперт.

В Москве с января выросли цены на проезд в общественном транспорте. Власти говорили, что индексация необходима, чтобы компенсировать рост инфляции, а также стоимости электроэнергии и топлива.