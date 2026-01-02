В Москве изменились цены на проезд в общественном транспорте

В Москве со 2 января изменились тарифы на проезд в метро и автобусе. Стоимость одной поездки по карте «Тройка» проиндексировали с 67 руб. до 75 руб. Цена билета «Единый» на одну поездку теперь стоит 90 руб. вместо 80. Цена проезда в метро, МЦК и наземном транспорте при оплате банковской картой теперь составляет 83 руб. вместо 74, а при оплате по биометрии — 71 руб. вместо 63, сообщали ранее в департаменте транспорта столицы.

Стоимость безлимитного проезда также изменилась — теперь она составляет 3,4 тыс. руб. на месяц и 24,9 тыс. руб. на год (вместо 3,1 тыс. и с 22,6 тыс. руб. соответственно). Также власти города проиндексировали тарифы на проезд на смежных автобусных маршрутах проекта «Москва — область», связывающих столицу и Подмосковье. Изменения затронули как маршруты с фиксированной стоимостью, так и с зональной тарификацией. Средний размер индексации составил 14,3% и 14,9% соответственно, сообщили ТАСС в департаменте.

Цены изменили, чтобы компенсировать рост инфляции, а также стоимости электроэнергии и топлива, сообщали в мэрии столицы. Там утверждали, что с 2011 года индексация остается ниже инфляции, а абонементные проездные билеты остаются самыми доступными среди крупных городов России.