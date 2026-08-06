Объем госконтрактов по обеспечению питанием вырос в полтора раза

Государство нарастило бюджеты на обеспечение питанием школьников, детей в лагерях, заключенных в колониях и пациентов больниц. Число проведенных аукционов в этом сегменте в январе—июле 2026 года увеличилось на 15,1%, а их объем — на 57,4%, до 400,7 млрд руб. При этом доля несостоявшихся торгов снизилась более чем на треть, что может свидетельствовать об интересе бизнеса к таким тендерам. Госконтракты в сфере питания не отличаются высокой маржинальностью, но более стабильны, чем классический ресторанный бизнес.

В январе—июле 2026 года госструктуры провели 246,4 тыс. аукционов на поставку продуктов питания и организацию питания на общую сумму 400,7 млрд руб., подсчитали в «Контур.Закупках» по запросу “Ъ”. Это больше на 15,1% год к году в штуках и на 57,4% в деньгах. Из них не состоялось 7 тыс. закупок на общую сумму 9,1 млрд руб., что на 17,2% и на 35,1% меньше соответственно.

Госконтракты в сфере питания не отличаются высокой маржинальностью, но более стабильны, чем классический ресторанный бизнес. Такие закупки проводятся для обеспечения питанием в больницах, детских садах и лагерях, школах, исправительных колониях и других госучреждениях. При этом доля несостоявшихся торгов снизилась более чем на треть, что может свидетельствовать об интересе бизнеса к таким тендерам.

Наиболее крупные контракты в этой сфере стоимостью свыше 500 млн руб. были распределены между ООО «Верона капитал», ООО КДП, ООО РСК, ООО ШЮЗ и несколькими другими компаниями, уточняют в «Контур.Закупках». При этом у еще одного заметного в этом сегменте игрока — RBE Group Андрея Шокина — объем заключенных контрактов пока невелик. По данным СПАРК, за неполный 2026 год ООО RBЕ заключило госконтрактов на общую сумму 2,4 млрд руб., в то время как за весь 2025 год сумма составляла 18 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Школьников накормят на миллиарды».