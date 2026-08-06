Школьников накормят на миллиарды

Государство нарастило бюджеты на обеспечение питанием школьников, детей в лагерях, заключенных в колониях и пациентов больниц. Число проведенных аукционов в этом сегменте в январе—июле 2026 года увеличилось на 15,1%, а их объем — на 57,4%, до 400,7 млрд руб. При этом доля несостоявшихся торгов снизилась более чем на треть, что может свидетельствовать об интересе бизнеса к таким тендерам. Госконтракты в сфере питания не отличаются высокой маржинальностью, но более стабильны, чем классический ресторанный бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В январе—июле 2026 года госструктуры провели 246,4 тыс. аукционов на поставку продуктов питания и организацию питания на общую сумму 400,7 млрд руб., подсчитали в «Контур.Закупках» по запросу “Ъ”. Это больше на 15,1% год к году в штуках и на 57,4% в деньгах. Из них не состоялось 7 тыс. закупок на общую сумму 9,1 млрд руб., что на 17,2% и на 35,1% меньше соответственно. Такие закупки проводятся для обеспечения питанием в больницах, детских садах и лагерях, школах, исправительных колониях и других госучреждениях.

Наиболее крупные контракты в этой сфере стоимостью свыше 500 млн руб. были распределены между ООО «Верона капитал», ООО КДП, ООО РСК, ООО ШЮЗ и несколькими другими компаниями, уточняют в «Контур.Закупках». По данным СПАРК, ООО «Верона капитал» Сергея Ефимчука в 2026 году стало поставщиком по госконтрактам на общую сумму 39,2 млрд руб., ООО КДП Николая Кузнецова — на сумму 34,2 млрд руб., ООО РСК Дмитрия Алиева — на 42,3 млрд руб., ООО ШЮЗ Ольги Русишвили — на 24,7 млрд руб. При этом у еще одного заметного в этом сегменте игрока — RBE Group Андрея Шокина — объем заключенных контрактов пока невелик. По данным СПАРК, за неполный 2026 год ООО RBЕ заключило госконтрактов на общую сумму 2,4 млрд руб., в то время как за весь 2025 год сумма составляла 18 млрд руб. В этих компаниях на запросы “Ъ” не ответили.

Андрей Кутепов, сенатор, 30 июля 2019 года: «Отбор поставщиков социального питания ведется не по качественному критерию, а по критерию наименьшей предложенной цены».

На динамику влияет социальная повестка по расширению льготных категорий, полагает партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Станислав Мудров. Он приводит в пример бесплатное питание для младших школьников. В 2026 году финансирование бесплатного горячего питания в начальных классах увеличивается, подтверждает эксперт проекта «Контур.Закупки» Евгения Сергиенко. Дополнительные меры поддержки приводят к росту числа получателей питания и, соответственно, к увеличению бюджетных ассигнований, констатирует господин Мудров.

Для предпринимателей этот сегмент остается привлекательным за счет стабильного и прогнозируемого спроса, констатирует руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Артем Суворов. При этом в классических ресторанах спрос снижается. В январе—июне 2026 года в ресторанах и барах по всей России число чеков сократилось на 4% год к году, в московских заведениях — на 11%, подсчитали в «Чек Индексе». Бизнесу работа с госучреждениями интересна, но не столько из-за высокой маржинальности, сколько с точки зрения стабильного спроса и гарантированной оплаты, соглашается Станислав Мудров. Рентабельность в этом сегменте, как правило, ниже, чем в классическом ресторанном бизнесе: ориентировочно она составляет 5–10%, тогда как в общепите может быть существенно выше и достигать 30%, уточняет он.

Кроме того, порог входа в сегмент госзакупок достаточно высок, поскольку необходимы производственные мощности, выстроенная логистика, соблюдение санитарных требований и опыт участия в таких закупках, поясняет Артем Суворов.

Нередко для участия в аукционах по обеспечению питания часто требуется подтвержденный опыт исполнения аналогичных контрактов и договоров за последние три-пять лет, добавляет Евгения Сергиенко.

В ближайшие годы объем госзакупок в сфере поставок питания продолжит постепенно увеличиваться, прогнозирует Артем Суворов. Главными источниками роста станут расширение программ школьного питания, увеличение стоимости услуги и продуктов, а также возможное усиление контроля качества, что повышает стоимость исполнения контракта, говорит госпожа Сергиенко. Единственным сдерживающим фактором может стать общая оптимизация бюджетных расходов в условиях ограничений, однако социально значимые статьи, такие как питание в школах, больницах, детских учреждениях и проч., традиционно относятся к числу наиболее защищенных, резюмирует Станислав Мудров.

Дарья Андрианова