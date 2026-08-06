Составлено ИИ-Ассистентъ

Ежегодная «Белая книга» Японии по обороне, опубликованная 4 августа 2026 года, называет военную деятельность Китая, Северной Кореи и усиление сотрудничества этих двух стран с Россией главными угрозами национальной безопасности. Документ под названием «Безопасность будущего» призывает к ускоренному наращиванию военной мощи как способу защиты страны и поддержания экономического роста за счет инвестиций в производство вооружений. Впервые японское правительство представляет наращивание военной мощи как драйвер экономического развития, что подчеркнуто оформлением обложки в стиле манги с изображением семьи и небоскребов.

Китай и Япония столкнулись с обострением отношений с ноября 2025 года, когда японский премьер Санаэ Такаити заявила о возможной активации сил самообороны в случае нападения на Тайвань или его блокады, что Токио рассматривает как прямую угрозу своей безопасности. Эта позиция вызвала гневную реакцию Пекина, который ответил отменой авиарейсов, отправкой военных кораблей, приостановкой импорта морепродуктов и возвращением панд. В апреле 2026 года Китай обвинил Токио в неспособности защитить китайских дипломатов после угроз убийством, поступивших в посольство КНР в Японии.

В феврале 2026 года японское Минобороны объявило о планах разместить зенитные ракеты средней дальности на острове Йонагуни, расположенном в 125 км от Тайваня, что стало ответом на обострение региональной напряженности. Это решение было принято после того, как Китай ввел экспортные ограничения в отношении 20 японских компаний, участвующих в «укреплении военной мощи Японии», объясняя это необходимостью обеспечения национальной безопасности.