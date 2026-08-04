Военные расходы защитят экономику Японии

Япония обнародовала свою ежегодную «Белую книгу» по обороне. На фоне общего курса Токио на укрепление собственной обороноспособности документ вполне предсказуемо призывает к дальнейшему наращиваю военных способностей страны «с еще большей остротой и осознанием кризиса, чем когда-либо прежде». Список главных угроз национальной безопасности Японии также оказался ожидаем — военная деятельность соседних Китая и Северной Кореи, а также укрепление сотрудничества этих двух стран с Россией. Новым акцентом же «Белой книги» стал вывод о том, что ускоренное наращивание военной мощи — это не только способ защитить страну, но и способ поддержать экономический рост за счет инвестиций в производство вооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eugene Hoshiko / AP Фото: Eugene Hoshiko / AP

Япония уже давно шла по пути укрепления потенциала сдерживания и наращивания своих военных расходов (например, не будучи членом НАТО, она ориентировалась именно на натовский показатель, доведя оборонный бюджет до 2% от ВВП), последовательно расширяла круг союзов в сфере безопасности для обеспечения «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» со странами-единомышленницами вроде Филиппин, Австралии и Южной Кореи. А в апреле этого года впервые смягчила правила экспорта оборонной техники за рубеж, что в Токио мотивировали стремлением обеспечить наличие необходимых внутренних производственных мощностей для поддержания боеготовности.

Этот курс на укрепление обороноспособности по всем фронтам был официально закреплен и в ежегодной «Белой книге» по обороне, обнародованной в Токио 4 августа.

«Японии крайне важно еще больше укрепить и преобразовать свои оборонные возможности с еще большей остротой и осознанием кризиса, чем когда-либо прежде»,— отметил в предисловии к 600-страничному докладу под названием «Безопасность будущего» министр обороны Синдзиро Коидзуми.

Главными угрозами стране уже по традиции стали три соседних государства — Китай, КНДР и Россия. «Военная деятельность Китая и другие действия вызывают серьезную озабоченность у Японии и международного сообщества и представляют собой величайший стратегический вызов для Японии»,— отмечено в «Белой книге».

Помимо давнего территориального спора за острова Сенкаку (Дяоюйдао в китайской версии) и исторических споров, Токио и Пекин эпически рассорились в конце прошлого года из-за комментариев премьера Санаэ Такаити. Она впервые открыло признала, что Япония может развернуть свои силы самообороны, если сочтет, что нападение Китая на Тайвань поставит под угрозу и выживание Японии. Пекин, считающий Тайвань своей неотъемлемой территорией и главной «красной линией», счел это допущение возмутительным, отреагировав обрушением ряда торгово-экономических связей с Токио.

Северная Корея представляет собой «еще более серьезную и непосредственную угрозу национальной безопасности Японии, чем когда-либо прежде», а Россия продолжает «демонстрировать свою склонность к размещению новейшей военной техники на Дальнем Востоке», включая береговые ракеты класса «земля-корабль» и современные истребители.

С крайней опаской в Токио наблюдают и за тем, как три выше перечисленные страны усиливают сотрудничество между собой, прежде всего по линии Москва—Пекин и Москва—Пхеньян, отмечается в документе.

Выводом из этих оценок вкупе с анализом уроков современной войны (прежде всего идущего конфликта на Украине) стал призыв использовать больше современных технологий, финансировать оборонные стартапы и применять больше коммерческих компонентов в производстве оружия. То есть идти в ногу со временем.

Японское правительство впервые представило ускоренное наращивание военной мощи не только в качестве способа защиты страны, но и как путь к большему экономическому процветанию и как драйвер экономического развития. «Инвестиции в оборону приносят пользу экономике в целом и жизни людей»,— подчеркивает «Белая книга».

Этот посыл был подкреплен любопытным оформлением документа: его обложка была выполнена в стиле манги, созданной популярной художницей Хитоми Кария, на которой изображены не военные или оружие, как прежде, а улыбающаяся многодетная семья на фоне сверкающих небоскребов и авторазвязок. Как пояснило Министерство обороны, это произведение искусства призвано передать «футуристический городской пейзаж, построенный благодаря технологическому прогрессу, и улыбки молодежи, которая будет жить в этом будущем».

«Белая книга» была обнародована две недели спустя после того, как премьер Такаити утвердила ежегодный план экономической политики, который призывает к «трансформации оборонного потенциала в течение пяти лет». В том документе, равно как и в ряде других, пока так и не был обозначен целевой показатель по расходам на оборону в ближайшем будущем. Однако в плане были отдельно отмечены цели, установленные другими союзниками США в сфере безопасности, включая НАТО (3,5% от ВВП к 2035 году), Южную Корею (3,5% как можно скорее) и Австралию (3% к 2033 году).

В последнее время значительная часть японских новых расходов на оборону была преимущественно направлена на ракеты, способные поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км.

Любое дальнейшее увеличение расходов, считают эксперты, пойдет на обретение беспилотных летательных аппаратов, подобных тем, что широко применяются Украиной в войне с Россией.

Точнее это станет ясно уже к концу года, когда Япония должна обнародовать три основных документа по вопросам безопасности — Стратегию национальной безопасности, Стратегию национальной обороны и Программу наращивания обороноспособности. Впрочем, прежде всего японскому правительству придется четко объяснить, как именно Токио намерен финансировать наращивание военных расходов без дополнительной нагрузки на и без того ограниченные государственные финансы, уже порядком истощенные мерами защиты домохозяйств и предприятий от повышения цен на энергоносители.

Наталия Портякова