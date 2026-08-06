Пассажиропоток на авиарейсах между Москвой и Петербургом сократился почти на 20%
Трафик на авиарейсах между Москвой и Санкт-Петербургом снизился за первую половину 2026 года на 18%, до 1,6 млн человек, рассказали “Ъ” источники в отрасли, в том числе близкие и Минтрансу. По итогам семи месяцев темпы падения пассажиропотока замедлились до 16%.
Сокращение трафика на этой линии в разы превышает динамику по стране. По данным Росстата, за первое полугодие пассажиропоток авиакомпаний снизился на 3,2%, до 49,2 млн пассажиров. В июне показатель сократился на 7,6% год к году, до 9,6 млн человек. Общий пассажиропоток Пулково за полугодие снизился на 3%, до 9,4 млн человек. На внутренних линиях трафик снизился на 7%, до 7 млн человек, на международных вырос на 14%, до 2,4 млн человек
В этой связи часть собеседников “Ъ” делает вывод о снижении транзитного трафика через Москву в пользу прямых рейсов за рубеж из Петербурга. Но в большей степени спад объясняется усиливающимся влиянием «Ковров». В декабре 2025 года в Пулково сообщали, что потеряли за год около 15% пассажиропотока на московском направлении из-за регулярных закрытий аэропорта в связи с беспилотной угрозой. Помимо роста транзита и «Ковров» эксперты видят причины и в уходе из Пулково ряда авиакомпаний на маршруте из-за конкуренции с программой «Шаттл» «Аэрофлота». Также на трафике сказывается отток деловых путешественников, которые теперь предпочитают железнодорожный транспорт.
Подробнее — в материале «Ъ» «Пассажиры спустились на землю».
В декабре 2025 года пассажиропоток на московском направлении в аэропорту Пулково сократился примерно на 15% из-за временных ограничений полетов, вызванных угрозами беспилотных летательных аппаратов, однако на международных направлениях аэропорт демонстрировал значительный прирост. По предварительным оценкам, общий пассажиропоток Пулково по итогам 2025 года остался на уровне предыдущего года, когда аэропорт обслужил 20,9 млн пассажиров.
В 2025 году пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-сентябре составил около 84 млн человек, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Внутрироссийский пассажиропоток снизился на 3,8%, до 63,3 млн человек, но внутрирегиональные перевозки незначительно выросли на 0,1%, до 2,1 млн пассажиров. Международный трафик увеличился на 0,7%, достигнув 20,4 млн человек.
По итогам 2025 года авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 29,5 млн пассажиров, что на 1,8% ниже уровня 2024 года, при этом пассажирооборот вырос на 6% до 99,9 млрд пассажиро-километров. Одной из внутренних причин снижения пассажиропотока является программа «Шаттл», в рамках которой перевозки Москва — Санкт-Петербург были переданы авиакомпании «Россия» в июне 2024 года.