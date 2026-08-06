Пассажиропоток на авиарейсах между Москвой и Петербургом сократился почти на 20%

Трафик на авиарейсах между Москвой и Санкт-Петербургом снизился за первую половину 2026 года на 18%, до 1,6 млн человек, рассказали “Ъ” источники в отрасли, в том числе близкие и Минтрансу. По итогам семи месяцев темпы падения пассажиропотока замедлились до 16%.

Сокращение трафика на этой линии в разы превышает динамику по стране. По данным Росстата, за первое полугодие пассажиропоток авиакомпаний снизился на 3,2%, до 49,2 млн пассажиров. В июне показатель сократился на 7,6% год к году, до 9,6 млн человек. Общий пассажиропоток Пулково за полугодие снизился на 3%, до 9,4 млн человек. На внутренних линиях трафик снизился на 7%, до 7 млн человек, на международных вырос на 14%, до 2,4 млн человек

В этой связи часть собеседников “Ъ” делает вывод о снижении транзитного трафика через Москву в пользу прямых рейсов за рубеж из Петербурга. Но в большей степени спад объясняется усиливающимся влиянием «Ковров». В декабре 2025 года в Пулково сообщали, что потеряли за год около 15% пассажиропотока на московском направлении из-за регулярных закрытий аэропорта в связи с беспилотной угрозой. Помимо роста транзита и «Ковров» эксперты видят причины и в уходе из Пулково ряда авиакомпаний на маршруте из-за конкуренции с программой «Шаттл» «Аэрофлота». Также на трафике сказывается отток деловых путешественников, которые теперь предпочитают железнодорожный транспорт.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пассажиры спустились на землю».