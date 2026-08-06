За июль инвесторы вывели из облигационных ПИФов 88 млрд рублей

В июле 2026 года впервые за полтора года объем привлеченных средств в розничные ПИФы оказался меньше, чем объем выведенных средств. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, чистый отток из розничных фондов составил около 4,5 млрд руб. Последний раз чистый отток средств в этом сегменте наблюдался в феврале 2025 года, однако тогда он превысил 17 млрд руб. Впрочем, нынешние потери выглядят символическими на фоне притоков в первом полугодии, которые составили 770 млрд руб.

Почти весь отток пришелся на фонды облигаций, из которых пайщики забрали за месяц свыше 88 млрд руб. Это в 3,2 раза больше объема средств, поступивших месяцем ранее, и рекордный отток за все время наблюдений. Впрочем, большая часть выведенных средств была реинвестирована в фонды денежного рынка. За минувший месяц чистые притоки в ПИФы денежного рынка выросли почти вдвое и достигли 83 млрд руб.— максимального результата с декабря прошлого года.

Негативное отношение инвесторов к облигационным ПИФам было во многом связано с ухудшением макроэкономического фона и отрицательной переоценкой облигаций на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Долги потеряли в доверии».