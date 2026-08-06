Продажи брюта в России выросли почти на 10%

По итогам января—июня 2026 года главным драйвером продаж игристого вина стал брют (с минимальным содержанием сахара): его реализация выросла на 9,8% год к году, до 4,58 млн декалитров (дал), следует из имеющихся у “Ъ” данных участников алкогольного рынка. Одна из причин этого — в увеличении предложения со стороны российских виноделов, предугадавших смену потребительских предпочтений.

В целом спрос на сухие игристые вина вырос на 3,1%, до 794,9 тыс. дал. Все остальные категории такой продукции показали снижение: продажи сладких, полусладких, полусухих и экстра-брюта сократились на 1,1–6%. В первой половине 2026 года было реализовано 10,41 млн дал всех игристых вин, что больше год к году на 3,4%.

Директор по закупкам Fort Дарья Сологуб объясняет рост популярности именно российского брюта его доступной ценой. Российские виноделы начали активно увеличивать производство брюта в 2022 году. Тогда производство выросло более чем на 40%. Впрочем, госпожа Сологуб отмечает, что самым популярным напитком среди игристых вин в России остается просекко.

Подробнее — в материале «Ъ» «Потребители выбирают посуше».