Потребители выбирают посуше

Рост продаж игристых вин в России обеспечил в основном брют, реализация которого в январе—июне 2026 года выросла на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одна из причин этого — в увеличении предложения со стороны российских виноделов, предугадавших смену потребительских предпочтений. В целом рост продаж игристых за первую половину года составил чуть более 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По итогам января—июня 2026 года главным драйвером продаж игристого вина стал брют (с минимальным содержанием сахара): его реализация выросла на 9,8% год к году, до 4,58 млн декалитров (дал), следует из имеющихся у “Ъ” данных участников алкогольного рынка. Спрос на сухие игристые вина вырос на 3,1%, до 794,9 тыс. дал. Все остальные категории такой продукции показали снижение: продажи сладких, полусладких, полусухих и экстра-брюта сократились на 1,1–6% (см. график). В первой половине 2026 года было реализовано 10,41 млн дал всех игристых вин, что больше год к году на 3,4%.

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Директор по закупкам Fort Дарья Сологуб говорит, что у компании в структуре продаж игристых вин более 90% приходится на брют. Также рост показывает категория brut nature — игристые с нулевым содержанием сахара. По данным SimpleWine, в первой половине 2026 года доля сухих вин и брюта в винотеках сети составила 72% в натуральном выражении. Рост продаж в сегменте игристых вин обеспечил именно брют, реализация которого в SimpleWine выросла на 29% год к году, тогда как сухие вина показали небольшое снижение.

Директор по продукту ООО «Кубань-Вино» Елена Мельникова среди ключевых факторов роста спроса на брют называет смещение потребительских предпочтений в сторону менее сладких напитков и рост культуры потребления игристого. В Ladoga увеличение потребления сухих вин объясняют общим стремлением к здоровому образу жизни и осознанным снижением потребления сахара.

По мнению Елены Мельниковой, также спросу способствует активное развитие эногастрономического туризма: брют лучше сочетается с широким спектром блюд. Игристое перестает быть праздничным напитком, соглашаются в винном доме «Фанагория». Перераспределение рынка игристых в пользу брюта носит долгосрочный характер, убеждена гендиректор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая. Ранее аналитики WineRetail прогнозировали, что в 2026 году суммарная доля брюта и экстра-брюта в натуральных продажах впервые превысит 50%.

Дарья Сологуб объясняет рост популярности именно российского брюта его доступной ценой. Российские виноделы начали активно увеличивать производство брюта в 2022 году. Тогда производство выросло более чем на 40%.

На стоимости импорта заметно сказываются высокие пошлины, отмечают в SimpleWine. Сейчас ставка на вина из недружественных стран достигает 25%, но не менее $2 за литр продукции.

По словам Дарьи Сологуб, наиболее востребовано игристое по цене до 1 тыс. руб. за бутылку. В этом сегменте также представлены отдельные вина из стран Нового Света — Аргентины, Чили и ЮАР, добавляет она. В Fort в 2026 году продажи российских игристых увеличились примерно на 7%, импортных — на 5%. Впрочем, госпожа Сологуб отмечает, что самым популярным напитком среди игристых вин в России остается просекко. Даже повышение цены почти вдвое не привело к сопоставимому снижению продаж — категория сократилась примерно на 20–25%, отмечает она. К тому же, столкнувшись с увеличением стоимости на итальянское игристое, импортеры начали закупать его в дружественных странах. C 2024 года российские дистрибуторы ввозят просекко даже из Бразилии.

В связи с активным ростом продаж брюта российские виноделы адаптируют свои портфели. В «Фанагории» говорят, что уже несколько лет активно наращивают производственные мощности под этот сегмент, чтобы удовлетворить растущий спрос. В компании прогнозируют дальнейшее перераспределение долей в пользу брюта. Елена Мельникова отмечает, что в «Кубань-Вино» также учитывают рост спроса на брют при планировании объемов производства и запуске новых линеек, стараясь при этом сохранить сбалансированный портфель.

Владимир Комаров