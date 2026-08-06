Лантратова: после вторжения в Курскую область пропавшими остаются 302 человека
Спустя два года после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область пропавшими по-прежнему числятся 302 жителя, сообщила омбудсмен по правам человека в России Яна Лантратова.
«Всего пропали 2 176 жителей. Большинство из них были найдены и вернулись домой. Неизвестной остается судьба порядка 300 человек. Поиск, конечно, дает результаты, и надежда на их возвращение есть»,— сказала госпожа Лантратова телеканалу «Звезда».
Как уточнила омбудсмен, порядка 1,7 тыс. человек удалось найти с помощью Международного комитета Красного Креста. Более тысячи человек вернулись домой.
27 июня Яна Лантратова сообщила, что с территории Украины вернулись все жители Курской области. Тогда же она уточняла, что неизвестной остается судьба 320 человек.
Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова активно взаимодействует с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом по вопросам обмена военнопленными и возвращения мирных жителей из Украины. Они регулярно обсуждают эти вопросы по видеосвязи, что свидетельствует о наличии серьёзной и конструктивной коммуникации между сторонами. Переговоры также касаются вопроса о возвращении жителей Курской области, находящихся за пределами России, и взаимного посещения военнопленных.
По состоянию на 6 марта 2026 года, Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, сообщала, что на Украине остаются ещё девять жителей Курской области, и Россия продолжает добиваться их возвращения. Ранее, 6 февраля 2026 года, трое жителей Курской области были возвращены в Россию. Также в июне 2026 года Яна Лантратова заявляла, что на Украине остаются пять жителей Курской области, и выражала надежду на их скорое возвращение. Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года, а 26 апреля 2025 года регион был полностью освобожден.
Международный Красный Крест оказывал значительную помощь жителям Курской области после вторжения ВСУ 6 августа 2024 года. За год организация направила более 600 млн рублей на поддержку жителей региона, включая выдачу продуктовых и гигиенических наборов, а также аптечных карт и сертификатов на товары первой необходимости. Сотрудники Красного Креста также оказывали психологическую помощь и организовали горячую линию для поиска пропавших без вести, на которую поступило более 15,6 тыс. звонков, и были найдены 2,74 тыс. человек.