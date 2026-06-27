Лантратова: с Украины вернулись все жители Курской области

Вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Сегодня в Россию вернули пятерых курян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я благодарна украинской стороне и моему коллеге за то, что мы закрыли вопрос по Курской области. Губернатор Курской области Александр Евсеевич Хинштейн был со мной на постоянной связи»,— сказала омбудсмен (цитата по «РИА Новости»).

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении региона. По словам губернатора, с территории Украины в общей сложности удалось вернуть 171 жителя курского приграничья. Судьба еще 320 человек по-прежнему остается неизвестной.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте “Ъ” «Возвращенные».