Лантратова: с Украины вернулись все жители Курской области
Вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Сегодня в Россию вернули пятерых курян.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Я благодарна украинской стороне и моему коллеге за то, что мы закрыли вопрос по Курской области. Губернатор Курской области Александр Евсеевич Хинштейн был со мной на постоянной связи»,— сказала омбудсмен (цитата по «РИА Новости»).
Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении региона. По словам губернатора, с территории Украины в общей сложности удалось вернуть 171 жителя курского приграничья. Судьба еще 320 человек по-прежнему остается неизвестной.
Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте “Ъ” «Возвращенные».
Возвращение жителей Курской области, оказавшихся на Украине после вторжения ВСУ в августе 2024 года, началось ещё в ноябре того же года. Международный Красный Крест, а также уполномоченные по правам человека обеих стран активно участвовали в этом процессе, организуя эвакуацию через Беларусь, оказывая гуманитарную и медицинскую помощь, обеспечивая связь с родственниками. Помимо обменов военнопленными, проводились отдельные операции по репатриации гражданских лиц. ОАЭ и США выступали посредниками в переговорном процессе.
Достичь полного освобождения Курской области от ВСУ удалось к апрелю 2025-го, однако возвращение всех гражданских лиц затянулось. Общее число вернувшихся превысило 160 человек. Например, в ноябре 2024 года вернулись 46 жителей, включая инвалида-колясочника и 12 детей. В марте 2025 года из Украины вернулись 33 жителя, среди них пожилые люди и дети, девяти из которых потребовалась госпитализация. В июне 2025 года сообщалось о 132 вернувшихся жителях, а в Сумской области Украины оставались еще 32 человека. В то время помощник президента Владимир Мединский заявлял о «мучительном торге» с Киевом за возвращение мирных жителей, некоторые из которых могли содержаться как военнопленные за «сопротивление входящим нацистским войскам». При этом уполномоченный по правам человека в РФ сообщала об ухудшении условий содержания и питания курян, а также о недопуске представителей Красного Креста к ним.