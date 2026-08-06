В Абхазии восстановили энергоснабжение после аварии на ИнгурГЭС

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июле 2026 года в Абхазии уже происходили масштабные отключения электроэнергии из-за аварий на Ингурской ГЭС, расположенной на административной границе с Грузией. Например, 24 июля 2026 года Минэнерго Абхазии сообщало о полном восстановлении света после системной аварии, оставившей республику без электричества на три часа. 25 июля 2026 года вся Абхазия была обесточена из-за новой аварии на Ингурской ГЭС, и электроснабжение восстановили около 10:10 по московскому времени.

Электричество также отключалось в Грузии в те же даты, что и в Абхазии. В обоих случаях света не было в Тбилиси и других крупных городах и поселках, что приводило к неработающим светофорам, уличному освещению, метро и остановке поездов. Причины этих отключений выясняются.

После июльских отключений электроэнергии 3 августа 2026 года глава Государственной электросистемы Грузии Вано Зардиашвили покинул свой пост, подав заявление об отставке 31 июля 2026 года. Ингурская ГЭС является важным объектом для обеих сторон: Грузия и Абхазия совместно эксплуатируют её с пропорцией 60% на 40% после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов.