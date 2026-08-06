«Спартак» отделался легким стартом

В первом туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу, который стартовал накануне, обладатель трофея «Спартак» одержал крупную победу над «Оренбургом» — 5:1. Остальные матчи дня получились гораздо более упорными. Московское «Динамо» и «Зенит» выиграли соответственно у «Факела» и «Балтики» с минимальным счетом, а в противостоянии «Краснодара» с «Ахматом» после ничьей 1:1 в основное время все решилось в серии пенальти — 5:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Обладатель Кубка России «Спартак» получил на предварительном этапе нынешнего турнира самую легкую группу с «Оренбургом», «Родиной» и «Рубином». Наверное, только казанцы могли считаться его конкурентами в борьбе за первое место, да и те из рук вон плохо провели стартовый матч, потерпев разгромное поражение 0:5 от дебютирующего в премьер-лиге молодого столичного клуба. А «Спартак» уже обыграл «Родину» в чемпионате 3:0.

Даже с поправкой на ротацию состава красно-белые были безусловными фаворитами в домашней встрече с «Оренбургом», у которого кадровые ресурсы, конечно, куда более скромные. Они сразу обозначили свое преимущество в классе, но не могли его трансформировать в гол, и даже явных моментов до середины первого тайма для этого не имели. Впрочем, постепенно хозяева разыгрались. Игорь Дмитриев и Кристофер Мартинс не использовали хорошие шансы открыть счет, а в итоге гости привезли гол сами себе, когда их полузащитник Дмитрий Васильев отдал крайне неудачный пас назад и вывел один на один с вратарем Пабло Солари. Аргентинец уверенно разобрался с Максимом Рудаковым, а вскоре еще заработал пенальти, вынудив сфолить в штрафной площади своего соотечественника Бенхамина Боша. Манфред Угальде реализовал 11-метровый, и на 33-й минуте «Спартак» вел уже 2:0.

На второй тайм вместо героя первого Солари вышел Никита Массалыга и мог сразу внести свое имя в протокол, если бы не замешкался с ударом. Зато на 52-й минуте Угальде после собственного перехвата переправил мяч в сетку с передачи Дмитриева и оформил дубль. Так костариканец отреагировал на ожидающийся трансфер Мирлинда Даку из «Рубина», которого в «Спартаке» наверняка видят на позиции основного нападающего. Угальде с Дмитриевым были самыми заметными игроками в рядах красно-белых, хотя в одном из эпизодов и центральный защитник Кристофер Ву отметился тем, что спас ворота, заблокировав удар Егора Назаренко.

В этом матче у хозяев еще неплохо проявила себя молодежь. Угальде должен был делать хет-трик с отличной передачи Ивана Сорокина, а 16-летний Павел Полех после нескольких полезных действий и вовсе забил головой с подачи Массалыги. Причем он стал самым молодым автором гола в богатой истории столичного клуба. К тому времени отличился еще Наиль Умяров, когда на стандарте ему ассистировал Дмитриев, а «Оренбург» чуть сократил разницу усилиями Рената Голыбина. «Спартак» выиграл 5:1 и легко взял три очка, но формально он пока занимает в группе А второе место, уступая «Родине».

В группе В московское «Динамо» встретилось на выезде с «Факелом». Бело-голубые, наверное, разочаровали тех, кто ожидал, что возвращение на пост главного тренера Сандро Шварца даст быстрый результат. Под руководством немецкого специалиста команда не только потеряла пять очков в двух турах чемпионата, но и показала довольно серый футбол, забив всего один гол. Как следствие, в турнирной таблице премьер-лиги она оказалась по соседству с воронежским клубом, который стартовал с двух поражений.

В кубковом матче у динамовцев опять возникли проблемы с реализацией, да еще и не везло. Виктор Окишор с Тимофеем Маринкиным в первом тайме обстучали перекладину и штангу, а сложный удар Даниила Фомина со штрафного парировал голкипер Игорь Обухов. После перерыва в перекладину попал и динамовский защитник Николас Маричаль, правда, жахнул он по своим воротам, едва не замкнув прострел Антона Ковалева. Когда даже Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев не использовали шикарные моменты, казалось, что в основное время москвичи не забьют и придется исполнять послематчевые пенальти. Но на 92-й минуте им помог защитник «Факела» Игорь Юрганов, который в борьбе с Роберто Фернандесом на угловом неудачно подставил голову. Его автогол и решил судьбу матча в пользу «Динамо» — 1:0.

Также выступающий в этой группе финалист прошлого Кубка России «Краснодар» принимал «Ахмат». Уже в дебюте судья Павел Шадыханов назначил пенальти в ворота хозяев, купившись на эффектное падение Кирилла Щетинина. Но на VAR разобрались что к чему, и полузащитнику грозненцев предъявили желтую карточку за симуляцию. У кубанцев был очень близок к голу центрбек Витор Тормена, опасно бивший головой на стандарте, и только отменная реакция вратаря Вадима Ульянова спасла гостей от неприятностей. А в целом ничья больше соответствовала характеру игры, в которой команда Станислава Черчесова на равных соперничала со вторым составом «Краснодара». Порой она даже интереснее выглядела в нападении благодаря активности Щетинина, Лечи Садулаева, Галымжана Кенжебека и Эральда Максути, хотя по сейвам все равно Ульянов превосходил своего коллегу Александра Корякина, отразив еще неприятные удары Кристиана и того же Тормены. Вообще со стороны хозяев главную угрозу представляли навесы в штрафную.

Во втором тайме усилил группу атаки и наставник вице-чемпионов России Мурад Мусаев, выпустив Дмитрия Воробьева, Жуана Батши и Никиту Кривцова. Правда, «Ахмат» довольно уверенно противостоял и этому сочетанию футболистов, перестроившись на более контратакующую модель. И все-таки на 66-й минуте черно-зеленые взломали оборону гостей, и Даниил Уткин неотразимо пробил после тонкой передачи Воробьева. Вскоре Воробьев с Кривцовым практически обыграли грозненских защитников и Ульянова, но нападающий, находясь под острым углом, промахнулся. В концовке снова активизировались и подопечные Черчесова, да так, что прижали фаворита к его воротам. И на 93-й минуте Максим Самородов поразил их, хотя, по всей видимости, просто посылал мяч в скопление игроков, рассчитывая на рикошет. Клисман Цаке действительно пытался пяткой изменить его полет, но только дезориентировал Корякина.

В серии пенальти лучший бомбардир кубанцев на старте чемпионата Кривцов не реализовал первую же попытку, недооценив способности Ульянова. Однако и Самородов промазал четвертым ударом, лишь задев перекладину. В результате командам понадобилась дополнительная серия, в которой один за другим пальнули выше ворот Исмаэл Силва и Александр Черников. А затем решающий сейв совершил Корякин, потащивший непростой 11-метровый в исполнении Жулио Романа, и Батши принес «Краснодару» двухочковую победу — 5:4. Так что столичное «Динамо» с тремя баллами пока лидер в этом квартете.

В группе С «Зенит» дома одолел «Балтику» благодаря единственному голу центрального защитника Кевина Андраде, который еще на третьей минуте огорчил своих бывших одноклубников, забив головой после подачи углового. Увеличить перевес петербуржцам не удалось, а калининградцы вполне могли отыграться в конце второго тайма. Просто убойный момент был у Максима Петрова, и хозяева избежали послематчевых пенальти только благодаря голкиперу Богдану Москвичеву. «Зенит» набрал три очка вместе с «Крыльями Советов», накануне обыгравшими махачкалинское «Динамо» 2:1.

Александр Ильин