Депутат свердловского заксобрания от КПРФ заявил об уходе из политики в бизнес

Член фракции КПРФ в законодательном собрании Свердловской области, вице-президент корпорации «Маяк» Станислав Блохин заявил о приостановке своей политической карьеры. В разговоре с «Ъ-Урал» коммунист заявил, что не стал заявляться на выборы из-за желания «акцентировать внимание на бизнесе» и на Telegram-канале «Человек читающий» о его мыслях о прочитанных книгах, на который подписано около 2 тыс. человек. С этим господин Блохин подчеркнул, что намерен вновь вернуться в политику после небольшой паузы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Блохин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Станислав Блохин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Активность была достаточно высокая, работал в комитете по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма, много было сделано добрых дел. Остаюсь в КПРФ, я в партии с 2013 года, мне вручал партбилет Юрий Афонин (первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы.— "Ъ-Урал")»,— сказал Станислав Блохин.

Руководитель фракции КПРФ в заксобрании, вице-спикер Александр Ивачев отметил, что господин Блохин останется членом свердловского обкома партии и продолжит работу в руководстве организации. «Он принял решение не участвовать в этот раз в выборах, однако продолжает вести активную работу в КПРФ, будет продолжать сотрудничество с партией и после выборов»,— рассказал политик в разговоре с «Ъ-Урал».

Станиславу Блохину 37 лет, он является внуком основателя строительной корпорации «Маяк» Владимира Конькова, который в 2006-2011 годах был депутатом Свердловской областной думы, в 2011-2016 годах — регионального заксобрания от КПРФ. Господин Блохин в 2013 году получил должность вице-президента корпорации «Маяк», в 2020 году — президента Международного клуба Cashflow, в 2023 году — вакантный мандат депутата заксобрания Свердловской области в 2023 году после ухода из парламента Николая Коробейникова по «семейным обстоятельствам».

Корпорация «Маяк» была создана в 1987 году, в 2010 годах она входила в десятку крупнейших застройщиков Свердловской области. На территории Екатеринбурга организация построила бизнес-центр «Парус», пятизвездочный отель «Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa», ЖК «Дипломат», «Рощинский», «Дом на Опалихинской», торгово-развлекательный центр «Краснолесье». По данным сервиса kartoteka.ru, выручка корпорации в 2025 году составила 882 млн руб., чистая прибыль — 9,2 млн руб.

Станислав Блохин получил широкую известность в Свердловской области из-за участия в ряде скандалов, в один из которых пришлось вмешаться председателю заксобрания Людмиле Бабушкиной. В октябре 2025 года бывшая возлюбленная депутата, модель Елизавета Кузнецова обвинила коммуниста в избиении, добавив, что написала три заявления в полицию и сняла побои. Госпожа Бабушкина тогда пригрозила господину Блохину, что его поведение может стать темой обсуждения на заседании мандатной комиссии.

В начале того же года на депутата был составлен протокол после якобы устроенного им дебоша в аэропорту Кольцово, однако позже производство по делу прекратили в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности. Коммунист обжаловал постановление о составлении протокола, в связи с тем, что считал себя невиновным. В июне 2025-го Октябрьский районный суд Екатеринбурга прекратил производство по административному делу о мелком хулиганстве в отношении Станислава Блохина из-за «существенных нарушений»: протокол был составлен в отсутствие депутата и без сведений о его надлежащем извещении.

Василий Алексеев