В свердловском заксобрании намерены обсудить участие депутата от КПРФ в драке

В законодательном собрании Свердловской области рассмотрят материалы о поведении депутата от КПРФ Станислава Блохина, который предположительно стал участником уличной драки, в случае поступления соответствующего заявления в мандатную комиссию регионального парламента, сообщила спикер Людмила Бабушкина. «В ее ведении находятся вопросы депутатской этики и вопросы, связанные с возможным нарушением депутатами действующего законодательства»,— пояснила председатель заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Блохин (в центре)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Станислав Блохин (в центре)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Видео драки ранее выложила в своих социальных сетях бывшая возлюбленная депутата, модель Елизавета Кузнецова. Она добавила, что написала три заявления в полицию и сняла побои. «Меня швыряли и кидали на землю, засовывали в такси. Даже видео "мы хорошо расстались" — было условие, что я восстанавливаю его "репутацию" и больше он меня не трогает. Я жила в страхе. Но эта жизнь хуже смерти»,— написала она.

По словам девушки, она рассталась с коммунистом в августе 2025 года. «Человек постоянно издевался и угрожал мне после того как я приняла решение уйти, у человека зависимости и у меня нет сил их терпеть. Я шла на все условия лишь бы это была последняя встреча. Но каждый раз снова и снова, я пряталась у подруг, нам ломали двери. Меня ловили на улице в любое время, любой прохожий, который пытался помочь был избит. На мне рвали вещи, срывали украшения, разбили телефон, порвали сумки. Любые вещи, которые были при себе были уничтожены»,— пояснила модель.

Первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев и пресс-служба регионального отделения партии были недоступны для комментария «Ъ-Урал».

Станислав Блохин получил вакантный мандат депутата заксобрания Свердловской области в 2023 году после ухода из парламента Николая Коробейникова в связи с «семейными обстоятельствами». Ранее, в 2013 году, господин Блохин получил должность вице-президента корпорации «Маяк», в 2020 году — президента Международного клуба Cashflow.

Ранее, в июне, Октябрьский районный суд Екатеринбурга прекратил производство по административному делу о мелком хулиганстве в отношении Станислава Блохина. На депутата был составлен протокол после якобы устроенного им дебоша в аэропорту Кольцово, однако позже производство по делу было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности. Коммунист обжаловал постановление о составлении протокола, в связи с тем, что считал себя невиновным.

Василий Алексеев