Цены на стойки ЦОД в Москве и Петербурге за год выросли почти в 1,5 раза
В 2026 году рынок коммерческих центров обработки данных (ЦОД) вступил в новый этап роста цен: если средняя стоимость стойки 5 кВт (самая популярная позиция на рынке) в Москве во втором квартале 2025 года составляла 147,6 тыс. руб., то в во втором квартале 2026-го — уже 170,8 тыс. руб., прирост составил 15,7%. В Санкт-Петербурге прирост еще больше — 31,3% (со 104,3 тыс. до 138 тыс. руб.). Это следует из совместного отчета iKS-Consulting и дистрибутора услуг colocation 3data.
При этом, как отмечают исследователи, в четвертом квартале 2025 года и первом квартале 2026 года наблюдалась стабилизация цен. Рост обусловлен не столько спросом, сколько ограниченным предложением, считают исследователи. Также на рынке становится больше премиальных площадок (с повышенным уровнем надежности и удобным месторасположением), так как они повышают цены быстрее рынка, а отдельные площадки «второго эшелона» сохраняют более умеренные тарифы.
Подробнее — в материале «Ъ» «Стойки в полный рост».
К концу 2025 года количество новых стойко-мест в центрах обработки данных (ЦОД) сократилось более чем вдвое, до 4,6 тыс. стоек против 10,9 тыс. в 2024 году, согласно исследованию iKS-Consulting. При этом общая мощность российского рынка услуг дата-центров к концу 2025 года увеличилась на 5,6%, до 85,8 тыс. стойко-мест.
За прошедший 2025 год цена на услугу colocation в Москве и Московской области выросла на 11%, а в Санкт-Петербурге — на 19%. Средняя цена в Москве на конец 2025 года составила 160,3 тыс. руб., в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 109 тыс. руб., при этом в 2024 году темпы роста составляли более 15%, а в 2023 году — 20%. Основными причинами сокращения темпов ввода новых мощностей стали уменьшение иностранных инвестиций после 2022 года, высокая ключевая ставка Центрального банка и удорожание оборудования из-за санкций.
Для предотвращения дефицита электроэнергии к 2030 году и с учетом растущего потребления дата-центрами, особенно для искусственного интеллекта (ИИ), необходимо профинансировать строительство новых энергомощностей на 6 трлн руб. В 2026 году ожидается активное применение и масштабирование ИИ-технологий, что значительно увеличит спрос на комплектующие и дата-центры, подходящие для AI-проектов.