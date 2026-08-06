Цены на стойки ЦОД в Москве и Петербурге за год выросли почти в 1,5 раза

Составлено ИИ-Ассистентъ

К концу 2025 года количество новых стойко-мест в центрах обработки данных (ЦОД) сократилось более чем вдвое, до 4,6 тыс. стоек против 10,9 тыс. в 2024 году, согласно исследованию iKS-Consulting. При этом общая мощность российского рынка услуг дата-центров к концу 2025 года увеличилась на 5,6%, до 85,8 тыс. стойко-мест.

За прошедший 2025 год цена на услугу colocation в Москве и Московской области выросла на 11%, а в Санкт-Петербурге — на 19%. Средняя цена в Москве на конец 2025 года составила 160,3 тыс. руб., в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 109 тыс. руб., при этом в 2024 году темпы роста составляли более 15%, а в 2023 году — 20%. Основными причинами сокращения темпов ввода новых мощностей стали уменьшение иностранных инвестиций после 2022 года, высокая ключевая ставка Центрального банка и удорожание оборудования из-за санкций.

Для предотвращения дефицита электроэнергии к 2030 году и с учетом растущего потребления дата-центрами, особенно для искусственного интеллекта (ИИ), необходимо профинансировать строительство новых энергомощностей на 6 трлн руб. В 2026 году ожидается активное применение и масштабирование ИИ-технологий, что значительно увеличит спрос на комплектующие и дата-центры, подходящие для AI-проектов.