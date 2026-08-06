ИТ-компании попросили упростить работу с персональными данными для обучения ИИ
Российские бигтех-компании попросили Минцифры доработать закон о персональных данных, следует из обращения Ассоциации больших данных (АБД, включает «Авито», «Сбер», «Ростелеком», «Яндекс», HH, VK и др.) в министерство от 3 августа, с которым ознакомился “Ъ”. АБД просит разрешить обрабатывать данные с использованием технологий повышения приватности без согласий граждан для разработки, обучения и использования ИИ, при соблюдении нескольких условий.
При корректном применении такой подход абсолютно исключает возможность идентификации конкретного человека, считают в АБД: «Проблема в том, что в действующей нормативной базе эти технологии как отдельная категория не поименованы — любое математическое или алгоритмическое преобразование персональных данных сегодня одинаково относится к "методам обезличивания". В результате зрелые решения, обеспечивающие реальную защиту человека, юридически не отличаются от промежуточных».
Подробнее — в материале «Ъ» «Без права на несогласие».
В феврале 2026 года Ассоциация больших данных (АБД) обращалась в Минцифры с предложениями снять барьеры для обмена информацией, распространить модель открытых API на различные отрасли и оформить наборы данных как объекты имущественных прав, аргументируя, что существующие ограничения тормозят развитие искусственного интеллекта в России.
В мае 2026 года в законопроекте о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) появилась возможность обучения национальных моделей на государственных данных, но только после согласования с ФСТЭК и ФСБ России. При этом участники рынка выразили опасения, что ужесточение доступа к данным может создать дополнительные барьеры для разработчиков.
В августе 2026 года АБД разработала новый отраслевой стандарт защиты данных, который предусматривает оценку безопасности процессов работы с данными при использовании ИИ, соблюдение регламентов безопасности и обучение сотрудников правилам пользования ИИ-агентами.