ИТ-компании попросили упростить работу с персональными данными для обучения ИИ

Российские бигтех-компании попросили Минцифры доработать закон о персональных данных, следует из обращения Ассоциации больших данных (АБД, включает «Авито», «Сбер», «Ростелеком», «Яндекс», HH, VK и др.) в министерство от 3 августа, с которым ознакомился “Ъ”. АБД просит разрешить обрабатывать данные с использованием технологий повышения приватности без согласий граждан для разработки, обучения и использования ИИ, при соблюдении нескольких условий.

При корректном применении такой подход абсолютно исключает возможность идентификации конкретного человека, считают в АБД: «Проблема в том, что в действующей нормативной базе эти технологии как отдельная категория не поименованы — любое математическое или алгоритмическое преобразование персональных данных сегодня одинаково относится к "методам обезличивания". В результате зрелые решения, обеспечивающие реальную защиту человека, юридически не отличаются от промежуточных».

Подробнее — в материале «Ъ» «Без права на несогласие».