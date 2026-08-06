Без права на несогласие

Отечественные технологические компании попросили Минцифры упростить работу с обезличенными персональными данными для разработки, обучения и использования ИИ. Сейчас такие данные продолжают считаться персональными даже после обезличивания, что может тормозить развитие ИИ в РФ. Участники рынка считают, что сейчас рынок данных в России развит слабо, а большинство датасетов остается внутри крупных экосистем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российские бигтех-компании попросили Минцифры доработать закон о персональных данных, следует из обращения Ассоциации больших данных (АБД, включает «Авито», «Сбер», «Ростелеком», «Яндекс», HH, VK и др.) в министерство от 3 августа, с которым ознакомился “Ъ”. АБД просит разрешить обрабатывать данные с использованием технологий повышения приватности без согласий граждан для разработки, обучения и использования ИИ, при соблюдении нескольких условий.

Технологии повышения приватности (Privacy Enhancing Technologies — PETs) — набор математических и программных методов защиты личных данных, позволяющих обрабатывать, передавать и хранить информацию без риска ее утечки или раскрытия.

При корректном применении такой подход абсолютно исключает возможность идентификации конкретного человека, считают в АБД: «Проблема в том, что в действующей нормативной базе эти технологии как отдельная категория не поименованы — любое математическое или алгоритмическое преобразование персональных данных сегодня одинаково относится к "методам обезличивания". В результате зрелые решения, обеспечивающие реальную защиту человека, юридически не отличаются от промежуточных».

Условиями использования PETs АБД предлагает считать то, что риск раскрытия личности равен нулю или не превышает малые доли процента, данные используются только для разработки, обучения и использования ИИ, их обработка происходит на территории РФ и российскими компаниями. Также ассоциация предлагает ввести понятие «доверенного посредника», который аккредитован госорганами и эксплуатирует информсистему для хранения и доступа к обезличенным персональным данным для ИИ. Еще предлагается разделить данные на платные и бесплатные — для исполнения требований законодательства и для коммерческого использования. В Минцифры не ответили на запрос “Ъ”.

«При наличии понятных правовых рамок и гарантий защиты данных такая мера может способствовать развитию российского ИИ-рынка, поскольку доступ к качественным данным остается одним из главных ограничений для обучения современных моделей»,— соглашается партнер инвестиционно-технологической компании Zarya Ventures Александр Пономарев. Рынок данных в России пока развит слабо, большинство датасетов остается внутри крупных экосистем, добавляет он.

«По большей части компании до этого времени использовали те датасеты, которые были им доступны из своих внутренних источников, дочерних компаний, партнерских проектов. Но уже сейчас очевидно, что этих данных становится недостаточно, поэтому корпорации и пытаются найти новые источники»,— подтверждает директор по развитию бизнеса Just AI Светлана Захарова. Представитель MWS AI (входит в МТС Web Services) сообщил “Ъ”, что для прикладных корпоративных моделей особенно важны любые качественные отраслевые данные: «Поэтому расширение возможностей работы с данными потенциально способно ускорить разработку прикладных ИИ-продуктов, особенно в специализированных сценариях».

В практических задачах искусственного интеллекта ценность представляют не идентифицирующие человека сведения, а обезличенные массивы данных, отражающие поведенческий фактор, медицинскую статистику и другие закономерности, говорит гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров. «Но главное — речь идет об анонимизированных данных. Сегодня потребность в таких выборках во многих случаях закрывает синтез данных: метод, который позволяет создавать качественные, репрезентативные и неперсонифицированные наборы без нарушения прав граждан»,— добавляет он.

Алексей Жабин