Рютте пообещал помочь Украине с поставками средств ПВО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что обсуждает с западными союзниками продолжение военной помощи Украине. Такое заявление господин Рютте сделал в соцсети X после разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Nicholson / Reuters Фото: Tom Nicholson / Reuters

«Обсуждаю с союзниками, как мы можем продолжать обеспечивать Украину средствами противовоздушной обороны, в которых она остро нуждается»,— отметил генсек.

Владимир Зеленский в среду заявил, что обсудил с Марком Рютте возможность приобретения дополнительного вооружения.

«Марк хорошо осведомлен об угрозах, и мы скоординировали наши усилия в отношении стран, обладающих необходимыми ракетами и возможностями для оказания помощи»,— написал господин Зеленский в соцсетях.

3 августа постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты и Украина не заключат сделку по лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплекса Patriot к зиме 2026 года. При этом, по его словам, есть возможности для совместного производства с украинцами и европейцами, чтобы расширить промышленную базу и поддержать оборону Украины и Европы.