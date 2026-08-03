Постпред США при НАТО исключил возможность сделки с Украиной по Patriot к зиме

США и Украина не заключат сделку по лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплекса Patriot к зиме 2026 года. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер

Фото: Nicolas Economou / Reuters Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер

Фото: Nicolas Economou / Reuters

«Существуют возможности для совместного производства с украинцами и европейцами, чтобы расширить промышленную базу и поддержать оборону Украины и Европы. Мы сейчас работаем над рядом таких соглашений»,— сказал господин Уитакер в эфире Fox News.

Постпред США отметил, что переговоры по этому вопросу продолжаются. Он уже встретился с представителями технологических компаний, которые могут расширить свои мощности для совместного производства ракет для Patriot.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон должен быть осторожен при передаче другим странам лицензий на производство компонентов Patriot. По его словам, Штаты пока не согласились предоставить Украине лицензию на производство. За все годы США выдали лишь две лицензии на производство ракет-перехватчиков к этим системам — Германии и Японии.