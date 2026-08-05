Новый «Человек-паук» стал самым кассовым фильмом года в мировом прокате

«Человек-паук: Новый день» за неделю обогнал по сборам «Историю игрушек 5» и стал самым кассовым фильмом в мировом прокате с начала года. Сборы достигли $1,15 млрд. Из них $449 млн — в США. Об этом сообщает The Variety.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Фото: Pascal Pictures Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

Фото: Pascal Pictures

Фильм «История игрушек 5», мировая премьера которого состоялась 28 мая, собрал $1,07 млрд. Новый «Человек-паук» стал вторым в истории фильмом, который преодолел отметку в $1 млрд за шесть дней проката. Рекорд принадлежит фильму «Мстители: Финал» 2019 года, который собрал $1,2 млрд в мировом прокате за три дня.

Производством «Человека-паука: Новый день» занимались Sony и Marvel. Главные роли исполнили Том Холланд, Зендея и Сэди Синк. В России выход картины отложили до 20 августа для поддержки отечественного фильма «Последний богатырь: Колобок».