Новый «Человек-паук» стал самым кассовым фильмом года в мировом прокате
«Человек-паук: Новый день» за неделю обогнал по сборам «Историю игрушек 5» и стал самым кассовым фильмом в мировом прокате с начала года. Сборы достигли $1,15 млрд. Из них $449 млн — в США. Об этом сообщает The Variety.
Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»
Фото: Pascal Pictures
Фильм «История игрушек 5», мировая премьера которого состоялась 28 мая, собрал $1,07 млрд. Новый «Человек-паук» стал вторым в истории фильмом, который преодолел отметку в $1 млрд за шесть дней проката. Рекорд принадлежит фильму «Мстители: Финал» 2019 года, который собрал $1,2 млрд в мировом прокате за три дня.
Производством «Человека-паука: Новый день» занимались Sony и Marvel. Главные роли исполнили Том Холланд, Зендея и Сэди Синк. В России выход картины отложили до 20 августа для поддержки отечественного фильма «Последний богатырь: Колобок».
3 августа 2026 года фильм «Человек-паук: Новый день» собрал в первый уикенд мирового проката 875 млн долларов, из которых 335 млн долларов пришлось на кинотеатры США и Канады. Это стало вторым результатом в истории проката в Северной Америке, уступив только «Мстителям: Финал».
Кинотеатры Северной Америки установили новый рекорд по объему прибыли, заработав около 430 млн долларов за прошедшие выходные. Это произошло благодаря продолжению показов фильма Кристофера Нолана «Одиссея», который с 17 июля 2026 года собрал 912 млн долларов, а также успешному старту «Человека-паука: Новый день».
Выход «Человека-паука: Новый день» в России был отложен до 20 августа 2026 года. Причиной стало решение поддержать отечественную ленту «Последний богатырь: Колобок».