Российский рынок слияний и поглощений вырос во втором квартале почти в 1,7 раза
По итогам второго квартала объем сделок слияний и поглощений (M&A) на российском рынке вырос почти в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $18,8 млрд. Это максимальный показатель для отчетного периода с 2020 года. Такие данные приводятся в обзоре агентства AK&M. Кроме того, по итогам первого полугодия объем сделок M&A увеличился на 32% и превысил $24 млрд, достигнув максимального значения с 2024 года.
Оживление в значительной степени коснулось продовольственного сегмента. Первое место в рейтинге отраслей заняли сельское хозяйство и рыбоводство на общую сумму почти $9,5 млрд, в два раза больше, чем за весь прошлый год. Рекордной трансакцией отчетного периода стало приобретение государством одного из крупнейших российских агрохолдингов «Русагро», оцененного для суда в $7,7 млрд. В конце мая акции холдинга были переданы в управление компании «РСХБ-Финанс», дочерней структуре Россельхозбанка.
Подробнее — в материале «Ъ» «Рынок госслияний и госпоглощений»
В первом полугодии 2026 года российский рынок слияний и поглощений (M&A) показал рост объемов сделок, превысив $24 млрд, что является максимальным значением с 2024 года. Это произошло на фоне увеличения мирового рынка M&A, который в первом полугодии 2026 года вырос на 30% до $2,6 трлн, в основном за счет крупных сделок и бума в области искусственного интеллекта.
Основной вклад в рост российского рынка M&A внесла государственная активность по приобретению и продаже частных активов. За первое полугодие 2026 года было зафиксировано 15 таких трансакций на общую сумму $10,16 млрд, что в 2,5 раза выше показателей первого полугодия 2025 года. Эти сделки заметно увеличивают общие объемы рынка M&A.
Значительное оживление коснулось продовольственного сегмента, где сельское хозяйство и рыбоводство заняли первое место по объему сделок, составив почти $9,5 млрд. Приобретение государством агрохолдинга «Русагро» на сумму $7,7 млрд, акции которого были переданы в управление компании «РСХБ-Финанс», стало рекордной трансакцией в этом сегменте. Без учета сделки с «Русагро» объем рынка за полугодие составил бы около $16,5 млрд, что примерно на 12% ниже результата аналогичного периода 2025 года.
Классический коммерческий рынок слияний и поглощений остается ограниченным из-за высокой ключевой ставки, сезонного снижения деловой активности в летние месяцы и сохраняющегося разрыва в ценовых ожиданиях продавцов и покупателей. Однако, увеличение количества сделок по переводу активов в собственность государства может способствовать дальнейшему росту рынка, поскольку государство перепродает крупные активы, пусть и по сниженной цене.