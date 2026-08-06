Российский рынок слияний и поглощений вырос во втором квартале почти в 1,7 раза

Составлено ИИ-Ассистентъ

В первом полугодии 2026 года российский рынок слияний и поглощений (M&A) показал рост объемов сделок, превысив $24 млрд, что является максимальным значением с 2024 года. Это произошло на фоне увеличения мирового рынка M&A, который в первом полугодии 2026 года вырос на 30% до $2,6 трлн, в основном за счет крупных сделок и бума в области искусственного интеллекта.

Основной вклад в рост российского рынка M&A внесла государственная активность по приобретению и продаже частных активов. За первое полугодие 2026 года было зафиксировано 15 таких трансакций на общую сумму $10,16 млрд, что в 2,5 раза выше показателей первого полугодия 2025 года. Эти сделки заметно увеличивают общие объемы рынка M&A.

Значительное оживление коснулось продовольственного сегмента, где сельское хозяйство и рыбоводство заняли первое место по объему сделок, составив почти $9,5 млрд. Приобретение государством агрохолдинга «Русагро» на сумму $7,7 млрд, акции которого были переданы в управление компании «РСХБ-Финанс», стало рекордной трансакцией в этом сегменте. Без учета сделки с «Русагро» объем рынка за полугодие составил бы около $16,5 млрд, что примерно на 12% ниже результата аналогичного периода 2025 года.

Классический коммерческий рынок слияний и поглощений остается ограниченным из-за высокой ключевой ставки, сезонного снижения деловой активности в летние месяцы и сохраняющегося разрыва в ценовых ожиданиях продавцов и покупателей. Однако, увеличение количества сделок по переводу активов в собственность государства может способствовать дальнейшему росту рынка, поскольку государство перепродает крупные активы, пусть и по сниженной цене.