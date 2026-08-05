«Спартак» и «Динамо» с побед стартовали в Кубке России по футболу

Московский «Спартак» на своем поле со счетом 5:1 разгромил «Оренбург» в матче первого тура «пути Российской премьер-лиги» FONBET Кубка России.

Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Пабло Солари, Манфред Угальде (один из голов — с пенальти), Наиль Умяров и Павел Полех, который стал самым молодым автором гола в истории клуба. Он отличился в возрасте 16 лет и 8 месяцев. Единственный мяч «Оренбурга» на счету Рената Голыбина.

Тем временем московское «Динамо» на выезде добилось минимальной — 1:0 — победы над воронежским «Факелом». Исход встречи решил автогол Игоря Юрганова. Бело-голубые одержали первую победу в текущем сезоне. До этого москвичи набрали лишь одно очко в двух матчах чемпионата России.

«Спартак» выступает в группе A с казанским «Рубином» и московской «Родиной», которые провели первый кубковый матч во вторник. Он завершился победой столичного клуба со счетом 5:0.

Соперниками «Динамо» по группе B являются «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Они сыграют друг с другом позднее в среду.

Арнольд Кабанов