Депутаты предложили разрешить поступление в старшую школу всем желающим

В рамках пилотного проекта по сокращению обязательных ОГЭ для поступающих в колледжи предлагается запретить отбор в 10-й класс — соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от КПРФ. Эксперимент действует с 2025 года: в первый год он проходил в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области, в 2026 году число участников выросло до 12. Суть пилота заключается в том, что ученики 9-х классов, решившие поступать в колледж, могут сдать всего два ОГЭ — по русскому и математике. Власти пилотных регионов гарантируют ученикам поступление на бюджет в местные колледжи. Те же, кто намерен продолжить учебу в 10-м классе, должны сдать четыре ОГЭ.

Федеральный закон, принятый для проведения эксперимента, позволил местным властям проводить отбор для поступления в 10-е классы, в том числе и на основании результатов ОГЭ. Порядок его проведения, как правило, каждая школа устанавливает самостоятельно. Появление такой возможности противоречит Конституции, закрепляющей право граждан на получение общедоступного среднего общего образования, считают депутаты. Проведение индивидуального отбора ограничивает права учащихся, не получивших достаточного числа баллов на ОГЭ для прохождения в 10-й класс. Парламентарии говорят о нарушении прав граждан и социальной сегрегации учащихся: доступность среднего общего образования ставится в зависимость от регионального законодательства.

Подробнее — в материале «Ъ» «С порога и в десятый класс»