Депутаты предложили разрешить поступление в старшую школу всем желающим
В рамках пилотного проекта по сокращению обязательных ОГЭ для поступающих в колледжи предлагается запретить отбор в 10-й класс — соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от КПРФ. Эксперимент действует с 2025 года: в первый год он проходил в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области, в 2026 году число участников выросло до 12. Суть пилота заключается в том, что ученики 9-х классов, решившие поступать в колледж, могут сдать всего два ОГЭ — по русскому и математике. Власти пилотных регионов гарантируют ученикам поступление на бюджет в местные колледжи. Те же, кто намерен продолжить учебу в 10-м классе, должны сдать четыре ОГЭ.
Федеральный закон, принятый для проведения эксперимента, позволил местным властям проводить отбор для поступления в 10-е классы, в том числе и на основании результатов ОГЭ. Порядок его проведения, как правило, каждая школа устанавливает самостоятельно. Появление такой возможности противоречит Конституции, закрепляющей право граждан на получение общедоступного среднего общего образования, считают депутаты. Проведение индивидуального отбора ограничивает права учащихся, не получивших достаточного числа баллов на ОГЭ для прохождения в 10-й класс. Парламентарии говорят о нарушении прав граждан и социальной сегрегации учащихся: доступность среднего общего образования ставится в зависимость от регионального законодательства.
Подробнее — в материале «Ъ» «С порога и в десятый класс»
В 2025 году Минпросвещения признало эксперимент по сокращению количества обязательных ОГЭ для девятиклассников успешным, что привело к продлению пилота до 2029 года и расширению числа его участников до 12 регионов. Изначально в 2025 году эксперимент стартовал в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области, где девятиклассники могли сдать два ОГЭ вместо четырех для поступления в колледжи. Школьники, планировавшие продолжить обучение в 10 классе, по-прежнему сдавали четыре экзамена.
По итогам первого года эксперимента число не сдавших ОГЭ с первого раза сократилось на 40%, а количество бюджетных мест в СПО в регионах-участниках увеличилось на треть. Возможностью сдать только два экзамена воспользовались 26% школьников, что составило около 47,3 тысячи человек. В 2025 году 63% девятиклассников выбрали колледжи и техникумы вместо старшей школы.
В декабре 2025 года Госдума и Совет Федерации одобрили закон о расширении пилота, добавив Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую, Тюменскую области, Камчатский край, Мурманскую и Смоленскую области, а также ХМАО. Несмотря на то, что изначально предполагалось участие 12 регионов, Минпросвещения на первом этапе сократило их количество до трех, ссылаясь на недостаточную готовность остальных субъектов. В Госдуме депутаты от КПРФ предлагали лишить регионы права устанавливать «проходные баллы» в десятый класс, аргументируя это возможным ограничением права на образование, но комитет по просвещению эту идею отклонил.