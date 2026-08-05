С порога и в десятый класс

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий отбор в 10-й класс на основании баллов ОГЭ в школах регионов, участвующих в эксперименте по сокращению экзаменов для поступления в колледжи. Парламентарии уверены, что это нарушает конституционные права школьников, так как среднее общее образование гарантировано всем независимо от экзаменационных баллов. Возможность поступить в 10-й класс даже с пороговыми баллами ОГЭ должны иметь девятиклассники по всей стране, считает эксперт, иначе увеличивается риск беспризорности и отсутствия вообще какого-либо образования у «слабых» учеников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В рамках пилотного проекта по сокращению обязательных ОГЭ для поступающих в колледжи предлагается запретить отбор в 10-й класс — соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от КПРФ. Эксперимент действует с 2025 года: в первый год он проходил в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области, в 2026 году число участников выросло до 12. Суть пилота заключается в том, что ученики 9-х классов, решившие поступать в колледж, могут сдать всего два ОГЭ — по русскому и математике. Власти пилотных регионов гарантируют ученикам поступление на бюджет в местные колледжи. Те же, кто намерен продолжить учебу в 10-м классе, должны сдать четыре ОГЭ.

Федеральный закон, принятый для проведения эксперимента, позволил местным властям проводить отбор для поступления в 10-е классы, в том числе и на основании результатов ОГЭ. Порядок его проведения, как правило, каждая школа устанавливает самостоятельно.

Появление такой возможности противоречит Конституции, закрепляющей право граждан на получение общедоступного среднего общего образования, считают депутаты. Проведение индивидуального отбора ограничивает права учащихся, не получивших достаточного числа баллов на ОГЭ для прохождения в 10-й класс. Парламентарии говорят о нарушении прав граждан и социальной сегрегации учащихся: доступность среднего общего образования ставится в зависимость от регионального законодательства.

По итогам приемной кампании 2025 года власти трех пилотных регионов сообщали, что к ним не поступало жалоб от родителей на невозможность поступить в 10-й класс. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказывала, что в каждом округе города специально было выделено несколько школ, проходной балл в 10-е классы которых был минимальным: все, кто сдал ОГЭ на пороговые значения, смогли подать туда документы. Результаты приемной кампании этого года пока не подведены, но жалобы на отбор в 10-й класс регулярно появляются в СМИ. В Минпросвещения к моменту публикации не ответили на вопросы “Ъ”, поступали ли в ведомство претензии от родителей на эту тему. В начале августа министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что количество желающих поступить в колледжи в этом году «рекордное»: в средние специальные учебные заведения было подано 3 млн заявлений — на 500 тыс. больше, чем годом ранее.

Еще до начала пилота родители, напомним, жаловались на проблемы с поступлением их детей в старшую школу.

Документы из-за низких баллов ОГЭ или среднего балла аттестата отказывались принимать в школах, и в качестве альтернативы направляли детей в колледжи. Проблемы возникли из-за формулировок федерального государственного образовательного стандарта, согласно которому в 10-ом классе два предмета обязательно должны изучаться на углубленном уровне. Таким образом все общеобразовательные классы стали профильными, а туда отбор разрешен. Рособрнадзор ежегодно рассылает школам рекомендации по установлению минимального проходного балла в эти класс, и они заметно превышает пороговые значения. Например, чтобы получить зачет на экзамене по русскому языку — достаточно набрать15 баллов, чтобы пройти в 10 класс — уже 28. По обществознанию — 14 и 29 соответственно. В ряде случаев вопрос решался только после вмешательства Генпрокуратуры: в 2025 году после нарушения были выявлены в школах сразу девяти регионов. Надзорное ведомство поясняло, что у всех детей должна быть возможность поступить в 10 класс.

Отбор нужно запретить не только в регионах—участниках эксперимента, но и по всей стране, уверена профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Она отмечает, что это «очень чувствительная тема для родителей, ежегодно вызывающая большой резонанс». «К десятому классу еще не все определились со своим будущем — и поэтому не готовы идти в колледжи, даже если их школьные успехи не самые хорошие,— говорит эксперт.— Более того, покрытие колледжей гораздо меньше, чем у школ, и вероятность, что нужное учебное заведение окажется в транспортной доступности, невелика, а отправлять пятнадцатилетнего ребенка жить в общежитие готовы далеко не все». Индивидуальные отборы в 10-й класс увеличивают «вероятность беспризорности», предупреждает госпожа Абанкина — дети, не прошедшие в старшую школу, могут остаться вообще без образования, так как не в пилотных регионах нет гарантий, что ребенок поступит в колледж на бюджет, а денег оплачивать обучение у семьи просто может не быть.

Полина Ячменникова