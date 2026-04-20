Генпрокуратура выявила нарушения при приеме в старшую школу в девяти регионах

В 2025 году в Калмыкии, Татарстане, Бурятии, Красноярском крае, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Брянской и Пензенской областях были выявлены и «пресечены» незаконные отказы при приеме в десятые классы, а также отрегулированы локальные «нормативные акты», усложнявшие процесс отбора в старшую школу. Об этом сообщила Генпрокуратура. В большинстве регионов причиной незаконных отказов среди прочего было отсутствие мест в старшей школе и низкий рейтинг ученика при поступлении.

Так, к примеру, в Бурятии прокуратура опротестовала внутренние документы школ, которые необоснованно усложняли зачисление в десятый класс. В Брянской области после вмешательства надзорного ведомства региональный нормативный акт теперь гарантирует возможность продолжения обучения в старшей школе для тех, кто освоил основное общее образование, но не прошел индивидуальный отбор в старшую школу.

В России обязательным является основное общее образование (с первого по девятый класс). Обеспечить обучение ребенку должны родители или законные представители, государство гарантирует его бесплатное получение. С аттестатом за девятый класс выпускник может пойти в среднее специальное учебное заведение или в старшую школу, а может ограничиться этим уровнем образования. При этом, как отмечают в Генпрокуратуре, отучиться в 10-м и 11-м классах имеют право все, кто успешно окончил среднюю школу. Закон об образовании разрешает школам проводить индивидуальный отбор в профильные классы, а федеральный образовательный стандарт предполагает, что все классы в школах могут быть профильными. Из-за этого ежегодно возникают проблемы. Так, в 2024 году с массовыми отказами столкнулись в том числе и в столице, но в 2025 году проблем в Москве уже не было.

Полина Ячменникова