На Ямале возбудили дело после массового отравления людей едой из доставки

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), после массового отравления жителей Салехарда. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По предварительным данным, в период с 1 по 2 августа 36 жителей города, включая 7 несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью с признаками отравления после употребления продукции местной доставки WASABI89. В настоящее время четыре человека находятся на стационарном лечении. У всех обратившихся предварительно диагностирован сальмонеллез.

«В целях установления источника заражения и механизма передачи возбудителя назначены экспертизы. В целях установления степени тяжести вреда здоровью назначены судебно-медицинские экспертизы»,— сообщили в ведомстве.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в аппарате следственного управления.

Ранее сообщалось, что работу доставки суши и пиццы Wasabi 89 приостановили. В ходе проверки на месте выявили 20 нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Полина Бабинцева