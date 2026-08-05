Продуктами из доставки Wasabi 89 в Салехарде отравились 30 человек

В Салехарде приостановили работу доставки суши и пиццы Wasabi 89 после массового отравления, сообщили в Роспотребнадзоре по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО). В ходе проверки, начатой 2 августа, было выявлено многочисленное количество нарушений требований санитарного законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как сообщил «Север-Пресс» замглавы окружного ведомства Максим Панов, сальмонеллезом после употребления готовой продукции из доставки заболели 30 человек, семеро из них — дети. Четверо из них находятся в инфекционном отделении, остальные лечатся амбулаторно. Обращения начали поступать в ночь с 1 на 2 августа.

Среди 20 выявленных нарушений — хранение на складе просроченной продукции. Работники, жившие в соседнем доме, а также на втором этаже здания, где был цех доставки, готовили в той же одежде, в которой ходили дома и на улице. На рабочем месте не было полотенец. Кроме того, у доставки не было документов о декларации продукции, которые бы подтверждали ее безопасность.

Ирина Пичурина