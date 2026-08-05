Инфантино предложил Марокко провести финал ЧМ-2030 в обмен на поддержку
Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино готов предоставить Марокко право проведения финала чемпионата мира 2030 года в обмен на поддержку. Об этом сообщает газета The Times.
Президент FIFA Джанни Инфантино (справа)
Фото: Dylan Martinez / Reuters
Помимо Марокко, следующее мировое первенство также примут Испания и Португалия. Матчи открытия пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае. По данным источника, Инфантино пообещал «своим самым преданным сторонникам» —марокканцам, что финал проведут на стадионе Grand Stade Hassan II. Арена будет вмещать 115 тыс. зрителей. При этом противники главы FIFA заявляют, что это решение «не будет иметь обязательной силы и может быть изменено его преемником».
5 августа агентство AFP сообщило, что «на фоне критики в свой адрес и потери влияния» Джанни Инфантино созвал экстренное совещание с высокопоставленными чиновниками FIFA. Встреча прошла в марокканском Рабате, где в прошлом году организация открыла свое представительство. В марте 2027 года этот город примет конгресс FIFA, на котором состоятся президентские выборы.
Ранее The Times писала, что крупнейшие континентальные структуры — Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Азиатская футбольная конфедерация (AFC) — хотят добиться скорейшей отставки господина Инфантино. Причиной послужили его планы по продаже частным инвесторам доли коммерческих прав на чемпионаты мира через новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE). Отмечается, что президент FIFA собирался возглавить эту организацию, а его базовая зарплата на посту составила бы $30 млн в год без учета бонусов. Из-за волны критики он отказался от этого проекта.
Крупнейшие континентальные футбольные структуры, такие как Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), и Азиатская футбольная конфедерация (AFC), добивались отставки президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино из-за его планов по продаже долей коммерческих прав на чемпионаты мира через новую структуру FIFA Forward Enterprise (FFE). В июле 2026 года Джанни Инфантино намеревался возглавить эту организацию, где его базовая зарплата составляла бы 30 миллионов долларов в год без учета бонусов.
Проект FFE был призван увеличить ежегодные выплаты национальным ассоциациям по программе FIFA с 8 миллионов до 20 миллионов долларов в рамках первого четырехлетнего цикла, который завершится чемпионатом мира 2030 года. Однако после широкой негативной реакции и критики со стороны футбольного сообщества, включая угрозы бойкота соревнований под эгидой FIFA от UEFA, Джанни Инфантино в начале августа 2026 года отказался от этой идеи.
Скандал с FFE привел к тому, что его ключевой советник Карлос Кордейро ушел в отставку в июле 2026 года, назвав идею «сдачей в залог будущего футбола». Многие национальные федерации отозвали письма в поддержку переизбрания Джанни Инфантино, а премьер-министр Великобритании Энди Бернем призвал его уйти в отставку. В начале августа 2026 года ряд источников указывал, что Совет FIFA может инициировать проведение чрезвычайного конгресса для отстранения Джанни Инфантино от должности до выборов в марте 2027 года.