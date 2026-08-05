Форвард «Рубина» Мирлинд Даку перейдет в «Спартак»
О том, что Мирлинд Даку вот-вот пополнит состав «Спартака», сообщили все крупные профильные медиаресурсы России. Metaratings пишет, что игрок уже прошел медосмотр и выбрал 19-й номер. Зарплата албанца, по разным данным, составит от €3,5 млн до €4 млн.
Сходятся разные источники, среди которых «Чемпионат» и албанское издание IndeksOnline, в стоимости трансфера. Они сообщают, что Даку обойдется «Спартаку» в €11 млн. Это достаточно солидная по меркам современной Российской премьер-лиги (РПЛ) сумма. Вероятно, «Рубин» смог бы выручить за футболиста больше, если бы не пункт об отступных, установленный именно на уровне €11 млн.
Интерес к Даку российские гранды «Зенит» и «Краснодар» проявляли еще прошлым летом, и понятно почему. Албанец после перехода в «Рубин» (ранее он играл в чемпионате Словении за «Муру») быстро адаптировался к РПЛ и стал в ней одним из наиболее эффективных центральных нападающих.
Подробнее — в материале «Красно-белым подмешают рубинового».
Мирлинд Даку выступает за футбольный клуб «Рубин» с лета 2023 года, и в июле 2025 года его контракт был продлен до 2029 года. В сезоне 2024/25 он занял второе место в списке бомбардиров Российской Премьер-Лиги с 15 мячами, уступив Манфреду Угальде из «Спартака». Еще в июне 2025 года сообщалось, что трансфер Даку в «Зенит» может не состояться из-за его оскорбительных скандирований в адрес македонцев на Евро-2024. Казанский клуб тогда рассчитывал получить за игрока около €8,5 млн, а «Зенит» предлагал ему зарплату более €3,5 млн в год.
По итогам 2025 года московский «Спартак» занимал 97-е место в рейтинге Transfermarkt по дороговизне составов с общей стоимостью игроков в €131,35 млн. «Зенит» в этом же рейтинге занимал 69-е место, и его состав оценивался в €179,9 млн. К январю 2026 года «Спартак» занимал шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 18 турах.