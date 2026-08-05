Форвард «Рубина» Мирлинд Даку перейдет в «Спартак»

О том, что Мирлинд Даку вот-вот пополнит состав «Спартака», сообщили все крупные профильные медиаресурсы России. Metaratings пишет, что игрок уже прошел медосмотр и выбрал 19-й номер. Зарплата албанца, по разным данным, составит от €3,5 млн до €4 млн.

Сходятся разные источники, среди которых «Чемпионат» и албанское издание IndeksOnline, в стоимости трансфера. Они сообщают, что Даку обойдется «Спартаку» в €11 млн. Это достаточно солидная по меркам современной Российской премьер-лиги (РПЛ) сумма. Вероятно, «Рубин» смог бы выручить за футболиста больше, если бы не пункт об отступных, установленный именно на уровне €11 млн.

Интерес к Даку российские гранды «Зенит» и «Краснодар» проявляли еще прошлым летом, и понятно почему. Албанец после перехода в «Рубин» (ранее он играл в чемпионате Словении за «Муру») быстро адаптировался к РПЛ и стал в ней одним из наиболее эффективных центральных нападающих.

Подробнее — в материале «Красно-белым подмешают рубинового».