РЖД решила снова выставить Рижский вокзал на торги

РЖД выставит Рижский вокзал в Москве на торги в четвертый раз, сообщили ТАСС в компании. Объект пытаются продать с марта. Предыдущие три аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок.

«Для активов такого масштаба длительный цикл продажи — нормальная рыночная практика. Круг покупателей объективно узок, решение о приобретении принимается не быстро»,— отметили в РЖД. В компании считают, что участники рынка продолжают изучать объект. «Мы видим заинтересованность и получаем соответствующие сигналы об этом»,— добавили в РЖД.

Последний аукцион по продаже Рижского вокзала должен был пройти 5 августа. Начальная стоимость лота составила 4 млрд руб., шаг аукциона — 200,5 млн руб.

Общая площадь объекта превышает 7,7 тыс. кв. м, всего земельного участка — 13,6 тыс. кв. м. Рижский вокзал построен в 1897-1901 годах. В 2021 году его признали объектом культурного наследия регионального значения.