РЖД решила снова выставить Рижский вокзал на торги
РЖД выставит Рижский вокзал в Москве на торги в четвертый раз, сообщили ТАСС в компании. Объект пытаются продать с марта. Предыдущие три аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок.
«Для активов такого масштаба длительный цикл продажи — нормальная рыночная практика. Круг покупателей объективно узок, решение о приобретении принимается не быстро»,— отметили в РЖД. В компании считают, что участники рынка продолжают изучать объект. «Мы видим заинтересованность и получаем соответствующие сигналы об этом»,— добавили в РЖД.
Последний аукцион по продаже Рижского вокзала должен был пройти 5 августа. Начальная стоимость лота составила 4 млрд руб., шаг аукциона — 200,5 млн руб.
Общая площадь объекта превышает 7,7 тыс. кв. м, всего земельного участка — 13,6 тыс. кв. м. Рижский вокзал построен в 1897-1901 годах. В 2021 году его признали объектом культурного наследия регионального значения.
РЖД выставила Рижский вокзал на продажу в марте 2026 года, но к маю 2026 года аукционы трижды не состоялись из-за отсутствия заявок при начальной стоимости 4 млрд руб. Правительство России одобрило продажу здания вокзала на открытом аукционе в феврале 2026 года, тогда же РЖД сообщила, что планирует объявить торги в начале марта.
В ноябре 2024 года стоимость Рижского вокзала оценивалась примерно в 1 млрд руб., и совет директоров РЖД рассматривал вопрос о его продаже. В феврале 2026 года первый заместитель начальника департамента корпоративного имущества РЖД Анастасия Котковская подтвердила, что стартовая стоимость вокзала составит 4 млрд руб.
Ранее, в октябре 2024 года, РЖД приобрела около 350 тыс. кв. м в небоскребе Moscow Towers в «Москва-Сити» для размещения своей штаб-квартиры, хотя изначально планировала построить её на месте Рижского грузового двора. В мае 2026 года аукцион по продаже принадлежащего РЖД небоскреба Moscow Towers также не состоялся из-за отсутствия заявок, при начальной цене в 280,8 млрд руб. РЖД выкупила часть площади в Moscow Towers в декабре 2024 года, чтобы разместить там около 18 тыс. сотрудников.