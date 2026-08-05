Синхронистки из РФ взяли золото в состязаниях по акробатике в чемпионате Европы

Продолжающийся в Париже чемпионат Европы по водным видам спорта попрощался с одной из дисциплин. Последний комплект наград был разыгран в синхронном плавании, программу которого закрывали женские состязания в акробатике. Их итогом стала очередная победа россиянок. Принесли это золото Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

С их успехом число высших наград россиян на турнире достигло четырех, в дисциплине — трех. Этого хватило, чтобы занять второе место в зачете, учитывающем только выступления в синхронном плавании. Помимо трех золотых медалей российская команда взяла одно серебро и три бронзы. Уступили только сборной Великобритании, на счету которой четыре золота (два — в мужских жанрах, два — в миксте) и бронза.

Шанс опередить британцев в борьбе за первое место в зачете был упущен 3 августа, когда российский микст-дуэт Алина Румянцева—Захар Трофимов, по сути, лишился высшей награды из-за бюрократического казуса.

Подробнее — в материале «Как три капли воды».