Как три капли воды

На проходящем в Париже чемпионате Европы по водным видам спорта подошли к концу соревнования в синхронном плавании. Последний их день принес сборной России, выступающей в нейтральном статусе, еще одно золото. Третьей в дисциплине и четвертой на турнире стала победа в акробатике. В итоговой таблице синхронисты из России заняли второе место, уступив только британцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К золотым медалям в произвольной и технической программах российские синхронистки добавили награду высшей пробы в акробатике

Фото: FRANCO ARLAND / EPA / ТАСС К золотым медалям в произвольной и технической программах российские синхронистки добавили награду высшей пробы в акробатике

Фото: FRANCO ARLAND / EPA / ТАСС

Продолжающийся в Париже чемпионат Европы по водным видам спорта попрощался с одной из дисциплин. Последний комплект наград был разыгран в синхронном плавании, программу которого закрывали женские состязания в акробатике. Их итогом стала очередная победа россиянок. Принесли это золото Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

С их успехом число высших наград россиян на турнире достигло четырех, в дисциплине — трех. Этого хватило, чтобы занять второе место в зачете, учитывающем только выступления в синхронном плавании. Помимо трех золотых медалей российская команда взяла одно серебро и три бронзы. Уступили только сборной Великобритании, на счету которой четыре золота (два — в мужских жанрах, два — в миксте) и бронза.

Шанс опередить британцев в борьбе за первое место в зачете был упущен 3 августа, когда российский микст-дуэт Алина Румянцева—Захар Трофимов, по сути, лишился высшей награды из-за бюрократического казуса.

Сыграл неправильный код элемента в карточке. И не важно, что спортсмены исполнили более сложную поддержку, чем та, которую указали тренеры. С недавних пор в синхронном плавании, в отличие, например, от фигурного катания, правила предписывают полное соответствие исполненных элементов заявке.

Все три золота были завоеваны уже после этой досадной ошибки. Все три — в командных соревнованиях девушек. Подиум в технической, произвольной и акробатической программах оказался одинаковым: Россия—Испания—Италия. Разрывы — семь, три и два балла соответственно. Могли быть, видимо, больше: главный тренер Светлана Ромашина рассказала «Матч ТВ», что «пока остаются вопросы» по поводу оценок за артистизм: «На мировых соревнованиях нас оценивают гораздо лучше, чем в Европе».

Не обошлось и без небольшого скандала.

После произвольной программы испанские соперницы обвинили российских синхронисток в плагиате — копировании гибридной связки ради усложнения программы.

Светлана Ромашина в разговоре с порталом «Спортс» предложила свое видение ситуации. «Мы осознанно воспользовались шагом, который в полуфинале использовала сборная Испания. У нас был выбор: ничего не менять и проиграть или рискнуть и попробовать выиграть»,— объяснила она, но отказалась называть решение «заимствованием».

Светлана Ромашина добавила, что этот набор из отдельных асинхронных сложных элементов россиянки «отработали, по сути, за вечер». «Этим ходом мы преследовали две цели. Первая — победить. Вторая — показать, что такую связку можно соорудить за короткое время»,— подчеркнула она и предположила, что в ближайшее время коэффициент сложности претерпит изменения.

Чемпионат Европы по водным видам спорта продлится до 16 августа. Соревнования по прыжкам в воду, ранее уже подарившие российской команде одно золото (его в синхронных прыжках с десятиметровой вышки добыли Никита Шлейхер и Руслан Терновой), состоялись после подписания номера в печать. До них сборная России шла в общем медальном зачете на третьем месте (4 золота, 4 серебра и 4 бронзы), позади итальянцев (6–4–8) и британцев (6–2–3).

Роман Левищев