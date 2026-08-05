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Как три капли воды

Синхронистки принесли сборной России еще одно золото континентального первенства

На проходящем в Париже чемпионате Европы по водным видам спорта подошли к концу соревнования в синхронном плавании. Последний их день принес сборной России, выступающей в нейтральном статусе, еще одно золото. Третьей в дисциплине и четвертой на турнире стала победа в акробатике. В итоговой таблице синхронисты из России заняли второе место, уступив только британцам.

К золотым медалям в произвольной и технической программах российские синхронистки добавили награду высшей пробы в акробатике

К золотым медалям в произвольной и технической программах российские синхронистки добавили награду высшей пробы в акробатике

Фото: FRANCO ARLAND / EPA / ТАСС

К золотым медалям в произвольной и технической программах российские синхронистки добавили награду высшей пробы в акробатике

Фото: FRANCO ARLAND / EPA / ТАСС

Продолжающийся в Париже чемпионат Европы по водным видам спорта попрощался с одной из дисциплин. Последний комплект наград был разыгран в синхронном плавании, программу которого закрывали женские состязания в акробатике. Их итогом стала очередная победа россиянок. Принесли это золото Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

С их успехом число высших наград россиян на турнире достигло четырех, в дисциплине — трех. Этого хватило, чтобы занять второе место в зачете, учитывающем только выступления в синхронном плавании. Помимо трех золотых медалей российская команда взяла одно серебро и три бронзы. Уступили только сборной Великобритании, на счету которой четыре золота (два — в мужских жанрах, два — в миксте) и бронза.

Шанс опередить британцев в борьбе за первое место в зачете был упущен 3 августа, когда российский микст-дуэт Алина Румянцева—Захар Трофимов, по сути, лишился высшей награды из-за бюрократического казуса.

Сыграл неправильный код элемента в карточке. И не важно, что спортсмены исполнили более сложную поддержку, чем та, которую указали тренеры. С недавних пор в синхронном плавании, в отличие, например, от фигурного катания, правила предписывают полное соответствие исполненных элементов заявке.

Все три золота были завоеваны уже после этой досадной ошибки. Все три — в командных соревнованиях девушек. Подиум в технической, произвольной и акробатической программах оказался одинаковым: Россия—Испания—Италия. Разрывы — семь, три и два балла соответственно. Могли быть, видимо, больше: главный тренер Светлана Ромашина рассказала «Матч ТВ», что «пока остаются вопросы» по поводу оценок за артистизм: «На мировых соревнованиях нас оценивают гораздо лучше, чем в Европе».

Не обошлось и без небольшого скандала.

После произвольной программы испанские соперницы обвинили российских синхронисток в плагиате — копировании гибридной связки ради усложнения программы.

Светлана Ромашина в разговоре с порталом «Спортс» предложила свое видение ситуации. «Мы осознанно воспользовались шагом, который в полуфинале использовала сборная Испания. У нас был выбор: ничего не менять и проиграть или рискнуть и попробовать выиграть»,— объяснила она, но отказалась называть решение «заимствованием».

Светлана Ромашина добавила, что этот набор из отдельных асинхронных сложных элементов россиянки «отработали, по сути, за вечер». «Этим ходом мы преследовали две цели. Первая — победить. Вторая — показать, что такую связку можно соорудить за короткое время»,— подчеркнула она и предположила, что в ближайшее время коэффициент сложности претерпит изменения.

Чемпионат Европы по водным видам спорта продлится до 16 августа. Соревнования по прыжкам в воду, ранее уже подарившие российской команде одно золото (его в синхронных прыжках с десятиметровой вышки добыли Никита Шлейхер и Руслан Терновой), состоялись после подписания номера в печать. До них сборная России шла в общем медальном зачете на третьем месте (4 золота, 4 серебра и 4 бронзы), позади итальянцев (6–4–8) и британцев (6–2–3).

Роман Левищев

Фотогалерея

Как проходит чемпионат Европы по водным видам спорта

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Сборная Испании завоевала серебряную медаль на командных соревнованиях по синхронному плаванию в произвольной программе

Сборная Испании завоевала серебряную медаль на командных соревнованиях по синхронному плаванию в произвольной программе

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Греческая спортсменка Василики Пагона Александри заняла 7-е место в финале сольной произвольной программы

Греческая спортсменка Василики Пагона Александри заняла 7-е место в финале сольной произвольной программы

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Российские синхронистки завоевали золотую медаль на командных соревнованиях по синхронному плаванию

Российские синхронистки завоевали золотую медаль на командных соревнованиях по синхронному плаванию

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Британские спортсменки Мэйзи Бонд и Лоис Тулсон выиграли золотые медали в прыжках в воду

Британские спортсменки Мэйзи Бонд и Лоис Тулсон выиграли золотые медали в прыжках в воду

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро выиграли две медали в синхронном плавании в соревнованиях смешанных дуэтов — серебро в технической программе и бронзу в произвольной программе

Итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро выиграли две медали в синхронном плавании в соревнованиях смешанных дуэтов — серебро в технической программе и бронзу в произвольной программе

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Итальянцы Маттео Санторо и Кьяра Пеллакани выиграли золотую медаль в синхронных прыжках в воду

Итальянцы Маттео Санторо и Кьяра Пеллакани выиграли золотую медаль в синхронных прыжках в воду

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Британские спортсмены Изабель Торп и Ранджуо Томблин стали двукратными чемпионами Европы в соревнованиях смешанных дуэтов соответственно в технической и произвольной программах в синхронном плавании

Британские спортсмены Изабель Торп и Ранджуо Томблин стали двукратными чемпионами Европы в соревнованиях смешанных дуэтов соответственно в технической и произвольной программах в синхронном плавании

Фото: Aurelien Morissard / AP

Итальянцы Матильда Мардзетти и Ирен Пеше выступают в синхронных прыжках в воду

Итальянцы Матильда Мардзетти и Ирен Пеше выступают в синхронных прыжках в воду

Фото: Aurelien Morissard / AP

Нидерландские спортсмены Мэттью Джордон Хибберт и Уна Аббема на соревнованиях по прыжкам в воду

Нидерландские спортсмены Мэттью Джордон Хибберт и Уна Аббема на соревнованиях по прыжкам в воду

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Испанцы Деннис Гонсалес Бонеу и Ирис Тио Касас выиграли серебряную медаль в синхронном плавании в соревнованиях смешанных дуэтов

Испанцы Деннис Гонсалес Бонеу и Ирис Тио Касас выиграли серебряную медаль в синхронном плавании в соревнованиях смешанных дуэтов

Фото: Aurelien Morissard / AP

Француз Жюль Буайе на соревнованиях по прыжкам в воду

Француз Жюль Буайе на соревнованиях по прыжкам в воду

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт

Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт

Фото: Aurelien Morissard / AP

Сборная Испании на соревнованиях по синхронному плаванию

Сборная Испании на соревнованиях по синхронному плаванию

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Немецкие спортсменки Клара Блейер и Мария Денисов выступают в синхронном плавании

Немецкие спортсменки Клара Блейер и Мария Денисов выступают в синхронном плавании

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Пловцы соревнуются в мужском заплыве на 10 км на открытой воде

Пловцы соревнуются в мужском заплыве на 10 км на открытой воде

Фото: Aurelien Morissard / AP

Российская синхронистка Алина Румянцева

Российская синхронистка Алина Румянцева

Фото: Aurelien Morissard / AP

Немецкий пловец Флориан Велльброк (на фото в центре) выиграл золотую медаль в мужском заплыве на 10 км на открытой воде

Немецкий пловец Флориан Велльброк (на фото в центре) выиграл золотую медаль в мужском заплыве на 10 км на открытой воде

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Француз Гвендаль Биш на соревнованиях в прыжкам в воду

Француз Гвендаль Биш на соревнованиях в прыжкам в воду

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Испанцы Карла Лоренцо Льюска и Жорди Касерес Иглесиас заняли 4-е место в синхронном плавании в технической программе смешанных дуэтов

Испанцы Карла Лоренцо Льюска и Жорди Касерес Иглесиас заняли 4-е место в синхронном плавании в технической программе смешанных дуэтов

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Российский прыгун в воду Руслан Терновой

Российский прыгун в воду Руслан Терновой

Фото: Aurelien Morissard / AP

Британские синхронисты Изабель Торп и Ранджуо Томблин обнимаются после победы в произвольной программе смешанных дуэтов

Британские синхронисты Изабель Торп и Ранджуо Томблин обнимаются после победы в произвольной программе смешанных дуэтов

Фото: Aurelien Morissard / AP

Российские прыгуны в воду Надежда Трифонова и Григорий Иванов

Российские прыгуны в воду Надежда Трифонова и Григорий Иванов

Фото: Aurelien Morissard / AP

Израильские спортсмены Йогев Даган и Лиор Макмель на соревнованиях по синхронному плаванию в смешанных дуэтах

Израильские спортсмены Йогев Даган и Лиор Макмель на соревнованиях по синхронному плаванию в смешанных дуэтах

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Британский спортсмен Джордан Хулден выиграл бронзовую медаль на соревнованиях по индивидуальным прыжкам с 1-метрового трамплина

Британский спортсмен Джордан Хулден выиграл бронзовую медаль на соревнованиях по индивидуальным прыжкам с 1-метрового трамплина

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Белорусская спортсменка Василина Хондошко выиграла золото в произвольной программе и серебро в технической программе на соревнованиях по женскому соло

Белорусская спортсменка Василина Хондошко выиграла золото в произвольной программе и серебро в технической программе на соревнованиях по женскому соло

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Испанские спортсмены Хорхе Родригес Ледесма и Ана Карвахаль Сан-Мигель выступают в прыжках в воду

Испанские спортсмены Хорхе Родригес Ледесма и Ана Карвахаль Сан-Мигель выступают в прыжках в воду

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Британские спортсмены Энтони Хардинг и Джек Ло завоевали серебряную медаль в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина

Британские спортсмены Энтони Хардинг и Джек Ло завоевали серебряную медаль в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина

Фото: Aurelien Morissard / AP

Сборная Украины заняла 4-е место в технической программе групповых соревнований по синхронному плаванию

Сборная Украины заняла 4-е место в технической программе групповых соревнований по синхронному плаванию

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Российская спортсменка Надежда Трифонова завоевала бронзу в прыжках в воду с трамплина 3 метра

Российская спортсменка Надежда Трифонова завоевала бронзу в прыжках в воду с трамплина 3 метра

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Сборная Украина на соревнованиях по синхронному плаванию

Сборная Украина на соревнованиях по синхронному плаванию

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Немецкий пловец Флориан Велльброк празднует победу в мужском заплыве на 10 км на открытой воде

Немецкий пловец Флориан Велльброк празднует победу в мужском заплыве на 10 км на открытой воде

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

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Сборная Испании завоевала серебряную медаль на командных соревнованиях по синхронному плаванию в произвольной программе

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Греческая спортсменка Василики Пагона Александри заняла 7-е место в финале сольной произвольной программы

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Российские синхронистки завоевали золотую медаль на командных соревнованиях по синхронному плаванию

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Британские спортсменки Мэйзи Бонд и Лоис Тулсон выиграли золотые медали в прыжках в воду

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро выиграли две медали в синхронном плавании в соревнованиях смешанных дуэтов — серебро в технической программе и бронзу в произвольной программе

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Итальянцы Маттео Санторо и Кьяра Пеллакани выиграли золотую медаль в синхронных прыжках в воду

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Британские спортсмены Изабель Торп и Ранджуо Томблин стали двукратными чемпионами Европы в соревнованиях смешанных дуэтов соответственно в технической и произвольной программах в синхронном плавании

Фото: Aurelien Morissard / AP

Итальянцы Матильда Мардзетти и Ирен Пеше выступают в синхронных прыжках в воду

Фото: Aurelien Morissard / AP

Нидерландские спортсмены Мэттью Джордон Хибберт и Уна Аббема на соревнованиях по прыжкам в воду

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Испанцы Деннис Гонсалес Бонеу и Ирис Тио Касас выиграли серебряную медаль в синхронном плавании в соревнованиях смешанных дуэтов

Фото: Aurelien Morissard / AP

Француз Жюль Буайе на соревнованиях по прыжкам в воду

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт

Фото: Aurelien Morissard / AP

Сборная Испании на соревнованиях по синхронному плаванию

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Немецкие спортсменки Клара Блейер и Мария Денисов выступают в синхронном плавании

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Пловцы соревнуются в мужском заплыве на 10 км на открытой воде

Фото: Aurelien Morissard / AP

Российская синхронистка Алина Румянцева

Фото: Aurelien Morissard / AP

Немецкий пловец Флориан Велльброк (на фото в центре) выиграл золотую медаль в мужском заплыве на 10 км на открытой воде

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Француз Гвендаль Биш на соревнованиях в прыжкам в воду

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Испанцы Карла Лоренцо Льюска и Жорди Касерес Иглесиас заняли 4-е место в синхронном плавании в технической программе смешанных дуэтов

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Российский прыгун в воду Руслан Терновой

Фото: Aurelien Morissard / AP

Британские синхронисты Изабель Торп и Ранджуо Томблин обнимаются после победы в произвольной программе смешанных дуэтов

Фото: Aurelien Morissard / AP

Российские прыгуны в воду Надежда Трифонова и Григорий Иванов

Фото: Aurelien Morissard / AP

Израильские спортсмены Йогев Даган и Лиор Макмель на соревнованиях по синхронному плаванию в смешанных дуэтах

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Британский спортсмен Джордан Хулден выиграл бронзовую медаль на соревнованиях по индивидуальным прыжкам с 1-метрового трамплина

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Белорусская спортсменка Василина Хондошко выиграла золото в произвольной программе и серебро в технической программе на соревнованиях по женскому соло

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Испанские спортсмены Хорхе Родригес Ледесма и Ана Карвахаль Сан-Мигель выступают в прыжках в воду

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Британские спортсмены Энтони Хардинг и Джек Ло завоевали серебряную медаль в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина

Фото: Aurelien Morissard / AP

Сборная Украины заняла 4-е место в технической программе групповых соревнований по синхронному плаванию

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Российская спортсменка Надежда Трифонова завоевала бронзу в прыжках в воду с трамплина 3 метра

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Сборная Украина на соревнованиях по синхронному плаванию

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Немецкий пловец Флориан Велльброк празднует победу в мужском заплыве на 10 км на открытой воде

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

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