Нефтегазовые доходы РФ за январь-июль отстают от прошлогодних показателей на 17%

Федеральный бюджет четвертый месяц подряд получает дополнительные нефтегазовые доходы, обусловленные продолжающимся кризисом на Ближнем Востоке — в июле, как следует из данных Минфина, они составили 291 млрд руб. При этом из-за сильного проседания в начале года в целом за семь месяцев поступления все еще заметно отстают от прошлогоднего графика — на 17%. Взлетевшая весной среднемесячная цена Urals при этом постепенно снижается. Прирост нефтегазовых доходов также тормозят крепкий рубль и проблемы добывающего сектора.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета за июль составили 935 млрд руб., увеличившись относительно июньских (684 млрд руб.) сразу на 37%, следует из опубликованных Минфином 5 августа данных. Такой сильный рост носит календарный характер — в июле были поступления крупного налога на дополнительный доход, который нефтяники уплачивают лишь четыре раза в год. Без учета этих 396 млрд руб. нефтегазовые доходы бюджета по отношению к июню, напротив, сократились — на 21%.

В более корректном годовом сравнении — к июлю 2025 года — сборы подросли на 19%. Это уже четвертый месяц подряд привело к появлению дополнительных нефтегазовых доходов бюджета (понимаются как разница между собранными 934 млрд руб. и заранее определенным на этот месяц базовым уровнем в 642 млрд руб.). Сумма допдоходов — 292 млрд руб.

Подробнее — в материале «Бюджет впитывает дорогую нефть».