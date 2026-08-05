Нидерланды одобрили кандидатуру Клааса Кнота в Европейский центральный банк

Правительство Нидерландов поддержало кандидатуру бывшего главы центрального банка страны Клааса Кнота на должность президента Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя нидерландского министерства финансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот

Фото: Eva Plevier / Reuters Бывший глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот

Фото: Eva Plevier / Reuters

По словам представителя министерства, господин Кнот также обладает квалификацией для других руководящих позиций в ЕЦБ, которые должны освободиться в ближайшие месяцы. Какие именно должности имеются в виду, он не уточнил.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в июле говорила, что не собирается оставлять должность как минимум до конца 2026 года. Ее срок полномочий заканчивается в октябре 2027 года.