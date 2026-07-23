Глава ЕЦБ Лагард исключила уход в отставку до 2027 года

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила, что не намерена покидать пост как минимум до конца 2026 года. Срок ее полномочий истекает в октябре 2027-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Heiko Becker / Reuters Фото: Heiko Becker / Reuters

«Когда на горизонте сгущаются тучи, капитан остается на корабле»,— сказала госпожа Лагард журналистам на пресс-конференции 23 июля (цитата по Bloomberg). Ранее она заявила в интервью Les Echos, что может досрочно уйти в отставку для работы во французской политике.

70-летняя Кристин Лагард занимает должность председателя ЕЦБ с ноября 2019 года. Опрошенные Bloomberg экономисты считают наиболее вероятным преемником Кристин Лагард бывшего главу Банка Испании Пабло Эрнандеса де Коса. Сейчас он возглавляет Банк международных расчетов.