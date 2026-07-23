Глава ЕЦБ Лагард исключила уход в отставку до 2027 года
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила, что не намерена покидать пост как минимум до конца 2026 года. Срок ее полномочий истекает в октябре 2027-го.
Фото: Heiko Becker / Reuters
«Когда на горизонте сгущаются тучи, капитан остается на корабле»,— сказала госпожа Лагард журналистам на пресс-конференции 23 июля (цитата по Bloomberg). Ранее она заявила в интервью Les Echos, что может досрочно уйти в отставку для работы во французской политике.
70-летняя Кристин Лагард занимает должность председателя ЕЦБ с ноября 2019 года. Опрошенные Bloomberg экономисты считают наиболее вероятным преемником Кристин Лагард бывшего главу Банка Испании Пабло Эрнандеса де Коса. Сейчас он возглавляет Банк международных расчетов.
Заявления о возможном досрочном уходе Кристин Лагард из Европейского центрального банка (ЕЦБ) появлялись ещё с февраля 2026 года, когда Financial Times, ссылаясь на свои источники, писала о её планах покинуть пост до истечения мандата в октябре 2027 года. Предполагалось, что Лагард рассчитывала уйти ещё до президентских выборов во Франции, чтобы президент Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц могли согласовать её преемника. Сама Лагард тогда отрицала эти сведения, а Reuters сообщал, что она заверила коллег в намерении оставаться на посту и сообщить, если соберётся в отставку.
В дальнейшем, в начале июля 2026 года, появилась информация, что Кристин Лагард не исключает досрочного ухода с поста, если ситуация в Евросоюзе стабилизируется, чтобы заняться европейской политикой. Однако она исключила личное участие в выборах или поддержку другого кандидата. На фоне этих обсуждений Bloomberg сообщил о ее заявлении на пресс-конференции 23 июля о том, что она останется на посту до конца 2026 года.