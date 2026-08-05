ООН прокомментировала удар по пляжу в Геленджике

ООН выступает против любых атак, в результате которых страдают или погибают гражданские, прежде всего дети. Так заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал ТАСС недавние удары ВСУ по пляжу в Геленджике и по селу Прицевка в Белгородской области.

В Белгородской области погибла 13-летняя девочка: беспилотник ВСУ ударил возле детской площадки. Еще две девочки, семи и девяти лет, были ранены.

В селе Архипо-Осиповка в Геленджике 3 августа при падении обломков БПЛА погибли семь человек, 58 — получили ранения. 21 человека госпитализировали.