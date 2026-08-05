ЦИК: численность избирателей в России превысила 111 млн человек

На 1 июля численность избирателей в России превысила 111 млн человек. Об этом в Telegram сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

За пределами страны, согласно опубликованным данным, живет более 1,8 млн российских избирателей. В сообщении комиссии указано, что в России зарегистрированы 111 млн 37 тыс. 47 избирателей.

Центризбирком завершил регистрацию партий на выборы в Госдуму 30 июля. Официально агитационная кампания на выборах стартует 22 августа. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов. Из них 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Участников выборов позвали к лототрону».