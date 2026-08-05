ЦИК: численность избирателей в России превысила 111 млн человек
На 1 июля численность избирателей в России превысила 111 млн человек. Об этом в Telegram сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
За пределами страны, согласно опубликованным данным, живет более 1,8 млн российских избирателей. В сообщении комиссии указано, что в России зарегистрированы 111 млн 37 тыс. 47 избирателей.
Центризбирком завершил регистрацию партий на выборы в Госдуму 30 июля. Официально агитационная кампания на выборах стартует 22 августа. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов. Из них 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Подробнее — в материале «Ъ» «Участников выборов позвали к лототрону».
16 июня 2026 года в России официально стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва, как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Выборы депутатов Государственной Думы пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября 2026 года.
Будут избраны 450 депутатов, из которых 225 депутатов избираются по одномандатным округам, а еще 225 — по федеральному избирательному округу. Помимо выборов в Государственную Думу, в 39 регионах будут обновлены составы законодательных собраний, а в 10 административных центрах — городских советов.
Ранее, на выборах 2025 года, явка избирателей в России составила около 47%, что было на 8% выше, чем на аналогичных по масштабу кампаниях в 2022 году. Тогда более 16 млн человек проголосовали на выборах разного уровня, а более 1,4 млн избирателей отдали свои голоса дистанционно.