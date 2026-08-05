Онлайн-продажи автомобилей в России выросли почти в пять раз

В России онлайн-продажи автомобилей в 2025 году выросли в 4,5 раза и превысили 10,9 тыс. штук (+350% год к году). Это следует из результатов исследования аналитического агентства Smart Ranking.

Для оценки продаж аналитики использовали данные сервисов и открытые источники, включая внутреннюю аналитику. Однако онлайн-канал остается небольшим: на него пришлось чуть менее 1% всех продаж новых автомобилей в РФ.

В 2024 году продажи выросли в восемь раз по сравнению с 2023-м — тогда подобный формат на большинстве интернет-площадок только стартовал. Эксперты отмечают, что тогда рост был связан с эффектом низкой базы, когда рынок только начинал формироваться.

По данным исследования, лидер рынка онлайн-продаж новых машин в 2025 году — Т-Авто. Компании удалось продать около 7 тыс. авто — это на 483% больше, чем годом ранее. Это более 64% объема всех онлайн-продаж за 2025 год. За Т-Авто идет Ozon. По данным сервиса внутренней аналитики маркетплейса, продажи нового транспорта на площадке увеличились в 2,5 раза и достигли 2,3 тыс. — около 200 автомобилей в месяц. Общее количество заказанных авто с момента запуска категории превысило 3,4 тыс. Далее по рейтингу идут площадки Сбер Авто, ВТБ Авто, замыкает пятерку Wildberries.

Ранее в Минпромторге заявили, что объем продаж новых автомобилей в России вырос на 10% по итогам января-июля 2026 года. За этот период было продано 815,1 тыс. машин. Наибольшее количество продаж зафиксировали среди легковых авто – 732,1 тыс. штук (+13,3%).