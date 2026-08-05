Выставка скульптора Константина Бранкузи в Берлине побила рекорды посещаемости

В берлинской «Нойе Национальгалери» проходит большая выставка работ великого румынско-французского скульптора Константина Бранкузи. Она стала одним из главных событий европейского выставочного сезона — об этом говорит хотя бы посещаемость (более 300 тыс. человек), уже побившая рекорды берлинского музея. В причинах успеха пыталась разобраться Эсфирь Штейнбок.

Берлинская выставка создана в сотрудничестве с парижским Центром Помпиду и на основе его собрания работ Константина Бранкузи. Но именно в Берлине у нее появился невольный «сокуратор» — архитектор здания «Нойе Национальгалери» Мис ван дер Роэ. Работы Бранкузи выставлены в открытом дневному свету, полном воздуха огромном зале наземного этажа музея. Скульптор настаивал, что его работы нужно обходить со всех сторон, и даже устраивал в мастерской специальные вращающиеся подиумы, на которых крутил скульптуры. В Берлине тоже сделали один такой — для примера. Но ничего не стоит самостоятельно обойти практически каждый из основных экспонатов.

В Париже реконструкция мастерской Бранкузи давно является частью экспозиции Центра Помпиду и с ним уже «срослась». Теперь же она впервые покинула Францию и на несколько недель переехала на Культур-форум, расположившись внутри овального павильона, напоминающего по своей форме головы работы Бранкузи. Эта мастерская похожа на обычное рабочее пространство деревенского ремесленника — и тем самым возвращает посетителей к корням скульптора, времени, когда он был еще Брынкуши, уроженцем румынской деревни. Оттуда, из мира фольклора и религиозной деревянной скульптуры можно «вычитать» его увлечение простыми формами, упорное желание добраться до сути предмета, до строгого образа — и не доверять внешнему правдоподобию.

Подробнее — в материале «Острота упрощений».