На руководителя «Уралдронзавода» Владимира Ткачука совершили покушение

В поселке Большой Исток (около 25 км от Екатеринбурга, Свердловская область) вечером 4 августа было совершено покушение на директора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука. Под его автомобилем Mercedes сработало мощное взрывное устройство. Водитель-охранник господина Ткачука погиб, сам предприниматель оказался в реанимации. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Следственные органы СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело о убийстве общеопасным способом, покушении на аналогичное преступление и незаконном обороте взрывчатки или взрывных устройств. Поскольку, по главной версии, за нападением стоят агенты украинских спецслужб, в расследование вскоре может быть добавлена ст. 205 УК (теракт).

Владимир Ткачук известен как глава предприятия «Уралдронзавод», которое занимается производством «народных» дронов «Упырь» в Свердловской области. Еще в сентябре 2024 года директор компании в рамках заседания военно-промышленной комиссии по вопросу развития беспилотных систем презентовал президенту Владимиру Путину FPV-дрон «Упырь».

Подробнее — в материале «Ъ» «Народные дроны атакуют с земли».